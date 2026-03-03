Aunque Sylvia Pasquel no parecía estar al tanto de las nuevas relaciones amorosas que, presuntamente, comenzaron sus hermanos, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, muestra entusiasmo porque se den una nueva oportunidad y, franca, confía que a ella también le gustaría encontrar una persona con la que comaprtir su día a día.

La primera actriz se convirtió en la madrina de Fanny Sarfati, protagonista de la obra "El ángel de Varsovia", monólogo que se presenta en el Teatro Xola Julio Prieto, por lo que ayer -lunes 2 de marzo-, "la Pasquel" fue captada en las instalaciones del centro cultural.

Sylvia Pasquel, madrina de Fanny Sartati en el monólogo "El ángel de Varsovia". Foto: Instagram

Ahí, Telemundo, junto con otros medios, la cuestionaron acerca de qué opinión le merecía el trascendido que sus hermanos menores, Luis Enrique y Alejandra, ya están en una relación, respectivamente.

Sin que pareciera estar enterada, Sylvia mostró gusto y, en el caso específico de Luis Enrique, bromeó con el hecho de que, había pasado ya tanto tiempo sin que formalizara una relación que, pensaba, que ya no dejaría la soltaría.

"Qué bueno, ya le hacía falta, ya se estaba quedando", expresó.

En cuanto al caso de Alejandra que, de hecho fue su padre, Enrique Guzmán, quien revelase que la cantante parecía estar saliendo con un hombre que, por lo que escuchó, tenía una ocupación -a diferencia de varios exs de la rockera-, Sylvia se dijo dichosa por ella.

"Qué bueno, me da mucho gusto, por todos, si tienen pareja, qué bueno, me da gusto, que sean felices", reiteró.

Y aunque no estaba al tanto de cómo marcha la vida amorosa de sus hermanos, la actriz descartó que eso sea sinónimo de un distancimaiento entre ellos, por lo que pidió a la prensa que no incentiven rumores sin fundamentos.

"Ay ya dejen de estar metiendo chismes e inventando cosas, ocúpense en otra cosa más creativa", señaló.

Alejandra y Luis Enrique Guzmán, junto con Stephanie Salas y Sylvia Pasquel, celebrando el Día de las Madres con Silvia Pinal, en mayo de 2024. Foto: Instagram

Así, se sinceró al revelar que a ella también le gustaría encontrar a una persona, sólo que considera que las personas autosuficientes, como es su caso, les cuesta más relacionarse afectivamente, debido a que considera que ese tipo de personalidades intimidan.

"Cualquier mujer empoderada, ve, todas estamos solas, todas las empoderadas no tenemos novio, precisamente porque, como mujer empoderada, a los hombres les da miedo; yo he declarado muchas veces que sí, me gustaría tener una persona que sea mi compañero, un hombre realizado y feliz", ahondó.

