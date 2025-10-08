Sylvia Pasquel sufrió la pérdida de dos Viridianas, la de su hermana Viridiana Alatriste, y la de su hija Viridiana, y ante la tristeza por la ausencia, la actriz hizo mano de la Inteligencia Artificial para "revivir" a su hermana en una fotografía muy especial.

La hija mayor de Silvia Pinal compartió una fotografía con su hermana fallecida a los 19 años en un accidente automovilístico ocurrido el 25 de octubre de 1982, cuando ésta viajaba rumbo a su casa tras asistir a una fiesta y chocó.

Fue Pasquel quien le dio la mala noticia a su madre vía telefónica, y ante la incredulidad de la diva del cine mexicano, Sylvia insistió:

"Mamá, ya la vi y está muerta".

Sylvia Pasquel aparece en foto con su hermana Viridiana

Sylvia Pasquel creó una foto estilo Polaroid con la IA Gemini, herramienta que permite hacer retratos y “recuerdos imposibles” con sus ídolos o familiares que ya partieron; la Pasquel, acompañó dicha imagen con una reflexión sobre la ausencia de su hermana.

"Te fuiste muy pronto mi Viry no sabes lo que daría porque esta fotografía fuera real. ¡Te extraño tanto hermanita, besos hasta donde te encuentres! Sigues conmigo, te amo".

Sylvia Pasquel y su hermana Viridiana Alatriste juntas gracias a la Inteligencia Artificial.

En honor a su hermana, Pasquel llamó Viridiana a la hija que tuvo con el empresario Fernando Frade, quien murió el 27 de octubre de 1987 cuando tenía dos años de edad tras sufrir un accidente en una piscina.

