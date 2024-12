A inicios de la década de los ochenta, Silvia Pinal y Sylvia Pasquel rompieron con su relación de madre e hija, esto debido a que ambas sostuvieron una relación amorosa con Fernando Frade, situación que se convirtió en inconcebible para la diva del cine, sobre todo, por el hecho de que su primogénita se casó con el que un día fue su pareja.

Siempre se creyó que la primera en relacionarse con Frade había sido doña Silvia Pinal, sin embargo, su hija mayor ha aclarado en más de una ocasión que, en realidad, ella salió con el empresario primero, muchos años antes de que emprendiera una romance con su madre.

"La Pasquel" recuerda que decidió poner fin a su relación con Frade cuando conoció a Rafael Puente.

Después de un tiempo, su madre y su ex se hicieron novios, relación que terminó por no prosperar, debido a la dependencia que Frade tenía por el alcohol.

En 1983, a pocos meses de que su hermana menor, Viridiana, perdiera la vida, Frade se reencontró con Sylvia; ambos tomaron la decisión de reanudar lo que había quedado pendiente.

A la luz del tiempo, Pasquel reconoce que, si emprendió un noviazgo con el empresario, fue debido a su mal manejo del duelo por el fallecimiento de su hermana.

"En ese momento estaba muy desubicada, porque había muerto mi hermana Viridiana y enfrentarme a la muerte fue muy fuerte para mí, esas desubicaciones te llevan a cometer errores, no entendía razones, para mí lo único era que la vida se iba en un segundo, eso fue, más que una pasión o un amor", dijo en el programa "Historias engarzadas".

"Yo estaba como enajenada, como loca, yo decía ´yo tengo que vivir esto, porque si no lo vivo, me voy a morir y me voy a quedar pensando que debí de haber hecho´, muy mal", reconoció.

La también actriz recuerda que Frade también atravesaba una situación complicada, por lo que sintió cierto compromiso por estar en esa relación y ayudarlo a salir adelante, pues así como él, ella también tenía la sensación de querer ser salvada.

"Un poco por lástima, él estaba muy mal emocionalmente también".

La actriz ha contado que, cuando su madre supo de su relación con Frade, habló con ella, junto con Tulio Hernández, quien era su esposo en ese momento, sin embargo, ella no entendió de razones.

La fractura con su madre tuvo lugar cuando decidió casarse con Frade, con quien tuvo a su segunda hija, Viridiana Margarita Frade Banquells y quien, lamentablemente, perdió la vida cuando tenía sólo dos años de edad, a causa de un accidente doméstico.

La depresión de Pasquel aumentó con el fallecimiento de su hija; dejó la actuación, se mudó a Cancún y se dedicó a consumir alcohol, alrededor de cuatro meses.

"Época de abandono, todavía más difícil que superar que la de mi hermana, me levantaba, abría el refrigerador y agarraba la botella de vodka, ese era mi desayuno, fueron cuatro meses muy terroríficos, andaba yo muy mal emocionalmente, muy perdida, en el abandono", confió a Mónica Garza.

Fue hasta que el productor de teatro, Morris Gilbert, quien le ofreció en papel principal de "Mi vida es mi vida", obra en la que se enfocó y ayudarla a salir de la depresión.

Con el tiempo, Pasquel cayó en la cuenta de su error, pues asegura que, de no haber estado tan vulnerable anímicamente, nunca habría reanudado sus afectos con Frade.

"Yo ya no tendría por qué haber reiniciado esa relación, si no hubiera estado desubicada tenlo por seguro que no hubiera tenido una relación, me sentía muy mal de haber fallado conmigo misma, a mis valores, a mis principios, a mis convicciones".

La reconciliación con Pinal se restableció en una fiesta de Año Nuevo, organizada por su amiga Mónica Marbán, en Acapulco, en la que Pasquel pidió disculpas a su progenitora.

"Yo hablé con mi mamá, pedir perdón cuando la riegas, hay que tener los pantalones de saber decir ´¿sabes qué?´, me equivoqué´´", ahondó.

Finalmente, expresó que nunca quiso alejarse de su madre, con quien siempre sostuvo una relación de mucho apego.

"Muy fuerte para mí porque yo adoro a mi mamá, a mi casa, mi vida con mi familia, fue muy fuerte esa separación".

