Durante las últimas semanas, circularon reportes sobre la supuesta incredulidad de los hijos de ante la cantidad de dinero que la legendaria actriz tenía en su cuenta bancaria. Luego de que se mencionara que había fallecido sin dinero, se aseguró que la suma alcanzaba los 200 millones, los cuales se habrían repartido incluso entre sus nietas, como Camila Valero, y

Sin embargo, ahora es quien pide un alto a las especulaciones que rodean a su familia, especialmente en lo relacionado con la herencia de Pinal.

En una entrevista con Hoy, la hermana de Alejandra Guzmán declaró:"Mira, se dice, se comenta, se murmura tantas cosas que no son reales y que no son ciertas, pero son peligrosas también. No crean, no crean. Esas cantidades exorbitantes de dinero no existen, no son reales, no es verdad."

Aprovechó también para pedir que no se difundieran noticias falsas que los afectan y puso como ejemplo a otra famosa dinastía: , quienes se han visto en medio de la controversia tras el matrimonio entre la hija menor de Pepe Aguilar,, además de los pleitos públicos con Emiliano, el hijo mayor.

"Sí, por favor, pues ya mídanse con… No siempre tenemos que estar diciendo noticia. Ahí están los Aguilares", dijo Pasquel entre risas.

Sylvia Pasquel sigue adelante tras la pérdida de Pinal

La artista también fue cuestionada sobre cómo vivió el cumpleaños de la diva del Cine de Oro mexicano, quien el 12 de septiembre habría cumplido 95 años.

"Imagínate… es difícil que pasen esas fechas y que no esté para pasarlas con ella", dijo. Sin embargo, asegura que deben encontrar la manera de seguir adelante con sus actividades y recordarla de forma especial.

Actualmente, Pasquel se encuentra en medio del estreno de su nuevo proyecto teatral, “Horas Contadas”.

María Elena Galindo renuncia como administradora de los bienes de Silvia Pinal

Previo a que se revelara cómo se repartiría la herencia de Silvia Pinal, María Elena Galindo, quien era administradora de los bienes tras la muerte de la productora Tina Galindo, renunció al cargo. En Ventaneando explicó:"Creo que Alejandra se va a hacer cargo de la albacea. No sé si el notario o el juez les dé permiso. Pero yo ya, la verdad, ya no puedo. Ya estoy grande."

Mientras tanto, Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, sugirió que la decisión podría deberse al carácter de la familia para manejar las cosas como debe ser. Hasta el momento, Alejandra Guzmán no ha dado detalles sobre la situación.

