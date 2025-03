Sylvia Pasquel se llevó una gran sorpresa durante la pasada ceremonia de los Premios Oscar, cuando notó que su madre, la fallecida Silvia Pinal, no fue incluida en el emotivo segmento In Memoriam, que honra a las personalidades que fallecieron en el último año.

La actriz expresó su profunda decepción, un sentimiento compartido por muchos televidentes mexicanos, al ver que la trayectoria de Pinal, quien fue parte de la mesa de votación de los premios durante varios años, no fue reconocida.

En una entrevista con TV Azteca, Sylvia calificó de "gran grosería" la decisión de la Academia: "Un tache enorme porque sí, la señora Pinal fue una actriz de Buñuel muy importante, es la actriz mexicana que más películas hizo con Buñuel".

Lee también: Efigenia Ramos afirma que los hijos de Silvia Pinal están muy unidos: "el dolor hace que te unas"

Cabe recordar que Silvia Pinal, quien falleció en noviembre de 2024, fue galardonada con la Palma de Oro en Cannes por su papel en "Viridiana" de Luis Buñuel.

Sylvia no pudo contener su indignación mientras veía el final del In Memoriam: "Empecé a dar de mentadas, en el video se oye: ‘Pinches Oscars, hijos de la ch…’, no se vale".

Aunque Pinal no fue homenajeada, la única presencia mexicana en el tributo fue Lourdes Portillo, cineasta fallecida en abril del año pasado, conocida por abordar temas sociales y políticos relevantes para México y América Latina, con un enfoque en la justicia social.

Lee también: A un mes de la muerte de Silvia Pinal, ¿cuál es la situación de la familia?