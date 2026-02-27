Más Información

Proyecto Templo Mayor revela ceremonia monumental de Motecuhzoma Ilhuicamina; hallan cofres y tesoros mexicas

Trasladan el archivo de Octavio Paz al CENCROPAM para trabajos de registro y catalogación

Detecta Secretaría de Cultura venta de patrimonio mexicano en eBay

Emmanuel Macron nombra a Catherine Pégard nueva ministra de Cultura; remodela parcialmente su Gobierno con cuatro designaciones adicionales

Presentan convocatoria 2026 de Ícaro, plataforma de emprendimiento de industrias creativas

León-Portilla, defensor y difusor de las culturas indígenas

demuestra que su talento va más allá de la actuación; en Portugal también presumií su habilidad con el balón durante un partido de fútbol.

La intérprete de “Euphoria” se convirtió en tendencia este viernes (27 de febrero) luego de circularan imágenes de su visita al país, donde asistió al duelo entre Sporting y Estoril por la liga local.

Medios internacionales señalaron que Sweeney presenció la victoria del cuadro de Lisboa desde un palco en el Estadio “Alvalade”, acompañada de Leo Woodall, su compañero en “The White Lotus”, y del británico Matthew Goode, conocido por “The Crown”.

Al final del partido, Sweeney bajó a la cancha, dio algunos toques a la pelota e incluso saludó a Jubas, la mascota oficial del club, lo que sorprendió a varios usuarios en redes sociales; en la plataforma X algunos compararon su destreza con la de futbolistas profesionales.

Aunque intentó pasar desapercibida, la actriz sí interactuó con sus seguidores y se dejó ver cercana.

