Neil Sedaka, el cantante y compositor detrás de éxitos como “Oh, Carol”, “Bad Blood” y “Laughter in the Rain”, falleció este 27 de febrero a los 86 años.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado en la cuenta de Instagram del artista, donde lo recordaron como una verdadera leyenda del rock n’ roll.

“Nuestra familia está devastada por el fallecimiento repentino de nuestro querido esposo, padre y abuelo”, se lee.

Añadieron que Sedaka fue una inspiración para millones y, sobre todo, “un ser humano increíble que será profundamente extrañado por quienes tuvimos la suerte de conocerlo”.

Por la mañana, TMZ reportó que el músico había sido trasladado de urgencia a un hospital de Los Ángeles después de sentirse mal; hasta ahora se desconocen las causas de su fallecimiento.

Lee también: Concierto de Shakira en el Zócalo: horario, setlist y recomendaciones

¿Quién fue Neil Sedaka?

Nacido y criado en Brooklyn, Nueva York, Sedaka comenzó su carrera musical en la década de 1950. Se consolidó como una estrella adolescente del pop. Desde sus primeros años, destacó no solo como intérprete, sino también como compositor, trabajando en colaboración con Howard Greenfield, con quien creó muchos de sus clásicos.

A lo largo de su carrera, Sedaka logró colocar 30 canciones en el listado del Billboard Hot 100, de las cuales nueve llegaron al top 10. También recibió cinco nominaciones al Grammy y fue incorporado al Salón de la Fama de los Compositores. Su legado quedó plasmado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Además, durante su trayectoria, Sedaka colaboró con agrupaciones de su mismo Brooklyn, como The Tokens, conocidos por el éxito “The Lion Sleeps Tonight”, con el que amplió su influencia en el doo-wop y la música pop de la época.

Lee también: Trabajadores del IMCINE suspenden paro tras acuerdo de pago; advierten que retomarán movilizaciones si no se cumple