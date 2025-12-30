Sydney Sweeney y Amanda Seyfried darán lecciones sobre cómo cuidarse de los lobos disfrazados de ovejas en la película The housemaid (La empleada).

Para Paul Feig, director del filme que llega a las salas este jueves 1 de enero, mucha gente se presenta como una cosa y luego descubre que hay algo más.

“Es una historia muy oportuna para no juzgar un libro solo por su portada. Simplemente no dejarse llevar por la cara que la gente nos presenta, especialmente si va a afectar nuestras vidas”, dice el también productor y guionista.

La cinta presenta a Millie (Sweeney), una joven exconvicta que busca recomenzar su vida y le llega la oportunidad de oro: un empleo como ayudante en la casa de Andrew (Brandon Sklenar), y Nina Winchester (Seyfried), un matrimonio aparentemente perfecto, hasta que Millie se da cuenta de que su jefa no está bien de la cabeza.

Después, comienza a enamorarse de su jefe e inician una relación sin Nina y su hija. Pronto, la protagonista se dará cuenta de que cometió un terrible error.

Red de apoyo

La película retrata cómo es pasar de la felicidad a la euforia, la desesperación y la resignación, abordando temáticas crudas con humor negro, siendo la violencia contra las mujeres el foco principal de la historia.

Para lograrlo, explica Feig, recurrió a lo aprendido en su trayectoria como director de historias de comedia como The office o Spy y así incluir chistes que aligeraran ciertas escenas sin llegar a rayar en lo caricaturesco o la insensibilidad.

“Espero que el público se fije en las cosas oscuras, como el abuso, pero que al mismo tiempo se divierta por el desenlace de la película y por lo satisfactorio que es el castigo para las personas malas”.

El director comenta que, junto con el equipo de producción, colaboró con Victims United, con el fin de brindar apoyo constante a víctimas de abuso.

“Sé que es fácil decirlo, pero sal de esa relación y busca ayuda. Hay grupos que están ahí para ti”.