La 67 entrega del Ariel se aglutinó en cuatro películas que, en conjunto, contabilizaron 22 estatuillas: “Pedro Páramo” se llevó siete a casa; “La cocina”, cinco, seguidas por “No nos moverán” con cuatro y “Sujo” con tres.
Mientras que “Pedro Páramo” se llevó las técnicas, como Fotografía y Diseño de Arte; “Sujo” se afianzó con las definitivas de Mejor Película y Dirección.
Las directoras Astrid Rondero y Fernanda Valadez reciben el Ariel a Mejor Director y Mejor Película. Foto Hugo Salvador El Universal
Aquí la lista de ganadores:
- PELÍCULA: “Sujo”
- DIRECCIÓN: Astrid Rondero y Fernanda Valadez por “Sujo”
- ACTOR: Raúl Briones por “La cocina”
- ACTRIZ: Luisa Huertas por “No nos moverán”
- COACTUACIÓN MASCULINA: Héctor Kotsifakis por “Pedro Páramo”
- COACTUACIÓN FEMENINA: Yadira Pérez por “Sujo”
- REVELACIÓN ACTORAL: José Alberto Patiño por “No nos moverán”
- FOTOGRAFÍA: “Pedro Páramo”
- DISEÑO DE ARTE: “Pedro Páramo”
- VESTUARIO: “Pedro Páramo”
- MAQUILLAJE: “Pedro Páramo”
- EFECTOS ESPECIALES: “Pedro Páramo”
- EFECTOS VISUALES: “Pedro Páramo”
- EDICIÓN: “La cocina”
- GUION ADAPTADO: “La cocina”
- GUION ORIGINAL: “No nos moverán”
- SONIDO: “La cocina”
- MÚSICA ORIGINAL: “La cocina”
- ÓPERA PRIMA: “No nos moverán”
- DOCUMENTAL: “Tratado de invisibilidad”
- PELÍCULA IBEROAMERICANA: “El jockey”
- CORTOMETRAJE DOCUMENTAL; “Anónima inmensidad”
- CORTOMETRAJE ANIMACIÓN: “Fulgores”
- CORTOMETRAJE FICCIÓN: “La cascada”