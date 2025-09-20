Más Información

Julieta Fierro: la Academia Mexicana de la Lengua rinde homenaje a la astrónoma y divulgadora científica

Julieta Fierro: la Academia Mexicana de la Lengua rinde homenaje a la astrónoma y divulgadora científica

La UNAM, factor decisivo

La UNAM, factor decisivo

"Lo que el Terremoto se llevó", un libro va al fondo de  mitos y curiosidades

"Lo que el Terremoto se llevó", un libro va al fondo de  mitos y curiosidades

Julieta Fierro, adiós a la astrónoma que llevó la ciencia a generaciones

Julieta Fierro, adiós a la astrónoma que llevó la ciencia a generaciones

Frida Kahlo en la mira de Sotheby’s: su autorretrato "El sueño (La cama)" podría superar todos los récords

Frida Kahlo en la mira de Sotheby’s: su autorretrato "El sueño (La cama)" podría superar todos los récords

“Las Muertas”: la Cineteca Nacional celebra el reciente proyecto de Luis Estrada inspirado en las Poquianchis

“Las Muertas”: la Cineteca Nacional celebra el reciente proyecto de Luis Estrada inspirado en las Poquianchis

Lase aglutinó en cuatro películas que, en conjunto, contabilizaron 22 estatuillas: “Pedro Páramo” se llevó siete a casa; “La cocina”, cinco, seguidas por “No nos moverán” con cuatro y “Sujo” con tres.

Mientras que “Pedro Páramo” se llevó las técnicas, como Fotografía y Diseño de Arte; “Sujo” se afianzó con las definitivas de Mejor Película y Dirección.

Las directoras Astrid Rondero y Fernanda Valadez reciben el Ariel a Mejor Director y Mejor Película. Foto Hugo Salvador El Universal
Las directoras Astrid Rondero y Fernanda Valadez reciben el Ariel a Mejor Director y Mejor Película. Foto Hugo Salvador El Universal

Aquí la lista de ganadores:

  • PELÍCULA: “Sujo”
  • DIRECCIÓN: Astrid Rondero y Fernanda Valadez por “Sujo”
  • ACTOR: Raúl Briones por “La cocina”
  • ACTRIZ: Luisa Huertas por “No nos moverán”
  • COACTUACIÓN MASCULINA: Héctor Kotsifakis por “Pedro Páramo”
  • COACTUACIÓN FEMENINA: Yadira Pérez por “Sujo”
  • REVELACIÓN ACTORAL: José Alberto Patiño por “No nos moverán”
  • FOTOGRAFÍA: “Pedro Páramo”
  • DISEÑO DE ARTE: “Pedro Páramo”
  • VESTUARIO: “Pedro Páramo”
  • MAQUILLAJE: “Pedro Páramo”
  • EFECTOS ESPECIALES: “Pedro Páramo”
  • EFECTOS VISUALES: “Pedro Páramo”
  • EDICIÓN: “La cocina”
  • GUION ADAPTADO: “La cocina”
  • GUION ORIGINAL: “No nos moverán”
  • SONIDO:  “La cocina”
  • MÚSICA ORIGINAL: “La cocina”
  • ÓPERA PRIMA: “No nos moverán”
  • DOCUMENTAL: “Tratado de invisibilidad”
  • PELÍCULA IBEROAMERICANA:  “El jockey”
  • CORTOMETRAJE DOCUMENTAL; “Anónima inmensidad”
  • CORTOMETRAJE ANIMACIÓN: “Fulgores”
  • CORTOMETRAJE FICCIÓN: “La cascada” 
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Meghan Markle prohíbe a Harry volver a ver a Kate Middleton tras enterarse que estuvo enamorado de ella. Foto: AFP / (AP Photo/Alberto Pezzali, File) / (Photo by Yui Mok / POOL / AFP)

Meghan Markle prohíbe a Harry volver a ver a Kate Middleton tras enterarse que estuvo enamorado de ella

Revelan que Piqué se arrepintió de dejar a Shakira por Clara Chía: “Se dio cuenta de su error”. Foto: AP

Revelan que Piqué se arrepintió de dejar a Shakira por Clara Chía: “Se dio cuenta de su error”

Nodal y un coqueteo que encendió las redes: influencer presume atención constante Foto: Tiktok

Christian Nodal enciende rumores de infidelidad por supuesto coqueteo con influencer: ella presume su atención

Conmovedora reaparición de Bruce Willis: así luce el actor tras ingresar a casa de reposo. Foto: AFP

Conmovedora reaparición de Bruce Willis: así luce el actor tras ingresar a casa de reposo

Elizabeth Hurley cumple 58 años y se luce mejor que nunca. Foto: AP

Elizabeth Hurley se luce en lencería a los 60 años y deslumbra a seguidores en Instagram