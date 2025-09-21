El Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta se transforma para recibir a las estrellas y dar a conocer a los ganadores del Premio Ariel 2025, entregado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

En esta 67.ª entrega, que se realiza por primera vez frente al mar y por tercera ocasión en Jalisco, compiten 42 películas en 25 categorías. La ceremonia incluirá homenajes especiales: Patricia Reyes Spíndola y Jacqueline Andere recibirán el Ariel de Oro a la trayectoria, mientras que el director Guillermo del Toro y el filme “Amores Perros”, que celebra 25 años, serán reconocidos por su mérito cinematográfico.

"Pedro Páramo" encabeza las nominaciones con 16, incluyendo Mejor Película y Dirección, seguida por “La cocina” y “No nos moverán”, con 13 cada una.

Mientras que las actrices nominadas al Ariel son Fiona Palomo por “Un actor malo”, Luisa Huertas por “No nos moverán”, Adriana Paz por “Arillo de hombre muerto”, Naian González Norvind por “Corina” y la estadounidense Rooney Mara por “La cocina”.

Patricia Reyes Spíndola, actriz de "Los motivos de Luz" y "La perdición de los hombres", se encuentra en los #Ariel67 para recibir este sábado el Ariel de Oro a la trayectoria, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. 📸 Hugo Salvador/EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/y9FpAHGarf — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) September 21, 2025

Espectáculos 08:27 PM Ariel de Oro para Patricia Reyes Spíndola Con más de cincuenta películas y cinco décadas de trayectoria, Patricia Reyes Spíndola recibió conmovida el Ariel de Oro, reconocimiento a sus aportaciones a la industria cinematográfica. El galardón le fue entregado por María Rojo. “Siempre estuve acompañada de muy buenos actores. El cine es un trabajo en equipo, y este premio lo comparto con ellos”, expresó la actriz, quien tuvo su primera película estelar con "Los motivos de Luz". “Muchísimas gracias, me voy muy emocionada”, añadió Reyes Spíndola al recibir el homenaje.



Espectáculos 08:23 PM Ariel a Diseño de Arte para Eugenio Caballeto Eugenio Caballero se mostró profundamente agradecido con todo el equipo de "Pedro Páramo". Asimismo, destacó el apoyo de Rodrigo Prieto, quien debuta como director al llevar la emblemática novela de Juan Rulfo a la pantalla.



Espectáculos 08:20 PM Lucy Betancourt gana Mejor Maquillaje Lucy Betancourt ganó el Ariel a Mejor Maquillaje por "Pedro Páramo", que hasta el momento acumula tres galardones. La artista no pudo asistir a la ceremonia para recibir el premio.



Espectáculos 08:18 PM Diseños que cuentan historias El Ariel a Mejor Vestuario fue para Ana Terrazas por su trabajo en "Pedro Páramo", acompañada de su hijo durante la ceremonia. La artista presentó el 9 de septiembre en el Instituto Cultural de México en París la exposición "Arropar la ausencia", donde mostró los diseños de vestuario que creó para la película dirigida por Rodrigo Prieto. “Comparto este Ariel con todos los artesanos que participaron en esta película. Es algo muy especial para mí”, expresó Terrazas.



Espectáculos 08:14 PM Yadira Pérez alza a "Sujo" Yadira Pérez ha sido galardonada con el Ariel 2025 a la Mejor Coactuación Femenina por su papel de Nemesia en "Sujo", una película dirigida por Astrid Rondero y Fernanda Valadez. La cinta, que narra la historia de un niño huérfano en el contexto de la violencia del narcotráfico en Michoacán: Gracias a toda la gente que me ha apoyado para llegar aquí

Espectáculos 08:11 PM "Pedro Páramo" se lleva su primer Ariel

Héctor Kotsifakis se llevó el primer Ariel de la noche gracias a su destacada actuación en "Pedro Páramo".









Espectáculos 08:10 PM José Alberto, la Revelación Actoral José Alberto, por su participación en "No nos moverán", se posicionó como la Revelación Actoral en los Ariel 2025, un reconocimiento que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas otorga a actores que, con su primera o una de sus primeras participaciones destacadas, demuestran un talento prometedor y un impacto significativo en la pantalla. "Muchas gracias a la Academia, a la producción, a mi mamá, y quiero dedicarle esto a todas las causas justas que no se han solucionado en este país y que están en proceso", expresó José Alberto tras recibir el galardón.









Espectáculos 08:06 PM Puerto Vallarta recibe a Karla Souza Karla Souza, actriz de "La caída" y "Nosotros los nobles", es la presentadora de la noche. Hizo su entrada con un discurso en el que se refirió a los tiempos actuales, mencionando la tercera guerra mundial latente y la creciente amenaza de la inteligencia artificial, además de la lucha de los latinos en Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump: "Hacer comunidad es escencial para enfrentar los retos que compartimos", dijo,






























