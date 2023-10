Sugey Ábrego rompe estereotipos y celebra la sensualidad a los 44 años

En la sociedad actual pareciera que sólo durante la juventud la mujer puede ser sexy y deseada, pero Sugey Ábrego aseguró que ella es el mejor ejemplo de que la madurez tiene su encanto, el chiste es que todas aprendan a descubrirlo.

"Los 40 es una edad en la que tenemos que vivir lo que hemos sembrado y cosechado, pero también tenemos que aceptar las crisis, las depresiones, los fracasos y renovarnos, porque aún nos falta mucho por vivir, yo así lo considero porque estoy a mitad de mi vida, entonces si no somos felices buscar nuevos sueños y metas, creo que en esta edad te cimbran muchas cosas y en las que puedes reflexionar hacia dónde quieres llevar tu vida", expresó la actriz.

Eso es lo que Sugey aseguró transmitir en cada trabajo que realiza, como actriz en la puesta en escena "Tengamos el sexo en paz", que iniciará gira por toda la República el 25 de octubre en Cuautla, Morelos; y como influencer a través de sus redes sociales donde cuenta con millones de seguidores.

El que ella luzca espectacular a sus 44 años, lo atribuye al cuidado que ha tenido de su cuerpo a lo largo de su vida, pero sobre todo al haber encontrado el amor propio después de su divorcio hace cuatro años.

"Yo disfruto mucho el quererme, camino, paseo con mis perros, tomo clases de idiomas, hago diplomados en relaciones internacionales, es decir, expando mi mundo porque dije, si esto es lo que tengo que vivir, me voy a dar la mejor vida que me pueda dar, y creo que he llegado a un punto en que no tengo que ser feliz por tener al lado a una pareja".

Entre las cosas que le han ayudado a reinventarse está su cuenta de Only, donde tiene más de 20 mil seguidores, quienes todas las semanas disfrutan de los videos y fotografías que la actriz comparte y donde luce muy sensual.

"El tener un Only no es nada más abrirlo, porque la gente que te ve desnuda te va seguir viendo las mismas partes del cuerpo, aquí lo interesante es buscar la creatividad para que yo pueda seguir provocando que me sigan viendo, entonces eso es parte de lo que hacemos en mis redes sociales".

Tal lucrativo le ha resultado este paso a la también conductora, que ha logrado establecer su propia empresa (Only Talent) en la cual produce el contenido para esta plataforma para otras celebridades, como Isabel Madow, Jackeline Arroyo y Erika Alcocer; esto la tiene contenta porque sus colegas confían en su trabajo.

Pero no sólo eso, el jueves pasado recibió en el Senado de la República un reconocimiento por 25 años de carrera, esto según explicó Ábrego, es una señal de que no la han encasillado sólo como un símbolo sexual y que valoran su trabajo como actriz y comunicadora.

"Es importante recibir reconocimientos así, yo estuve al lado de una Beatriz Moreno que cumple 50 años de trayectoria y es un honor, porque nos hacen saber que podemos triunfar de diferente manera".

Bendita entre los hombres

La noche del viernes Sugey Ábrego junto al conductor Pei Garza, fueron los padrinos de la nueva temporada de la puesta en escena "La Fiesta", la cual ha sufrido unas pequeñas modificaciones, para hacerla más cercana al público mexicano, como el trasladarla de Nueva York a la Ciudad de México, y con referencias a la farándula del país, pero conservando el contexto en la época de los 90.

En esta divertida obra en la que actúan Dan Cervantes, David Ortega, Diego Tenorio, John Germán, Lalo Arredondo, Luis Orozco y Migue Salas, invitan al público a ser testigos de una reunión gay entre amigos, donde salen a relucir secretos y deseos íntimos, sin presiones o prejuicios, gracias a un juego con el cual poco a poco van desnudando sus almas y cuerpos, en medio de divertidas situaciones.

Sugey Ábrego junto al conductor Pei Garza, fueron los padrinos de la nueva temporada de la puesta en escena "La Fiesta". Foto: Sughey Baños/EL UNIVERSAL.

La conductora destacó lo importante que es tener obras así en la cartelera, no sólo porque hay oferta para todos los públicos, también porque abordan temas tan importantes como la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el respeto a la diversidad, el amor, etcétera, y reconoció el trabajo de los actores, quienes no sólo hicieron reír al público, también se desnudaron en escena algo muy complicado de hacer, según dijo Sugey.

"Entiendo lo difícil que debe ser para los actores desnudarse en escena, es un trabajo en el que no puedes olvidar el texto, en el que tienes que conseguir el tono para que se rían y en el que tienes que olvidarte de los juicios que puede tener la gente para no sentirte intervenido y poder actuar, es una labor muy fuerte el poder hacer todo esto en escena", expresó Sugey Ábrego sobre esta obra, que se presenta viernes, sábado y domingo en Marketeatro.

Sugey sabe de lo que habla, porque en la puesta en escena "Tengamos el sexo en paz", ella hace toples y para sentirse cómoda y tranquila en su semidesnudes, tiene que confiar mucho en su compañero de escena, en este caso Raúl Coronado, además de otros factores.

"Esta obra me ayudó mucho para aceptarme, para aceptar que ya voy a llegar a mis 45 años, que no debo de tener los senos firmes, que hay arrugas en mi escote, que no soy una talla dos, el aceptarnos en las diferentes etapas de nuestras vidas desnudos, es algo que yo comunico y que a mí me hace sentirme bien como mujer y como actriz", finalizó Sugey Ábrego.

