Romero Tellaeche y revendedores de boletos de BTS, derrotados; Kanye West… ¿redimido?: memes de la semana

La piel de leopardo, un ensayo de Gabriel Bernal Granados

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

El Bach se tiñó de púrpura encendida

"Las novelas pueden cambiar sociedades": Jennifer Clement

El célebre cineasta estadounidense se unió este domingo al selecto grupo de artistas en alzarse con los cuatro premios más importantes del mundo del espectáculo (EGOT) al lograr un en la categoría a mejor película musical por 'Music By John Williams'.

Con la producción de este documental, el director de 'Jaws' ('Tiburón') obtuvo el reconocimiento de la Academia de la Grabación de los premios más importantes de la música internacional para conseguir el último de los cuatro premios EGOT, acrónimo de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Con esta candidatura, Spielberg amplía su palmarés de cuatro Emmys, un Tony por producir 'A Strange Loop' en 2022; y tres Óscar por 'La lista de Schindler' y 'Salvar al soldado Ryan'.

El club de los EGOT lo compone un selecto de grupo de artistas como Whoopi Goldberg, Viola Davis, Jennifer Hudson, John Legend o el cantante y compositor británico Elton John, quien entró el año pasado tras ganar un Emmy por su documental de Disney+, 'Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium'

