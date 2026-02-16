Bad Bunny ofreció tres conciertos consecutivos en Argentina y, como ya es costumbre, contó con la presencia de algunas personalidades famosas, que acompañaron al boricua en "la casita"; una de ellas fue Guillermo Novellis, el cantante de La Mosca, la famosas banda de ska, motivo por el que se han viralizado los videos donde aparece.

El Estadio de River Plate recibió, durante las noches del 13, 14 y 15 de febrero, alrededor de 70 mil argentinos, expectantes por presenciar el "DeBí TiRAR Más FOToS World Tour", especialmente, después de la actuación de "el Conejo malo" en el Super Bowl LX y su triunfo en la 68° edición de los Grammy.

El show que ofreció el Día de San Valetín llamó mucho la atención, pues fue cuando recibió, arriba del escenario, a Cazzu, Duki y Khea, con quienes revivió el tema "Loca Remix".

Pero mientras Benito Antonio Martínez Ocasio compartía el escenario, desde "la casita", se encontraban otros famosos disfrutando de su actuación.

De hecho, sin importar que, entre esos invitados se encontraba Bizarrap, fue Guillermo Novellis quien se robó toda la atención del auditorio, pues con sus características gafas oscuras demostró que La Mosca estaba en la casa.

Cuando la pantalla acercó al cantante argentino, automáticamente, puede escucharse como el público se une en un grito de euforia, dedicado a Novellis que, junto a La Mosca, popularizó -durante finales de los noventa y principios de los dosmiles- temas como "Para no verte más", "Te quiero comer la boca" y "Todos tenemos un amor".

Cuando Bad Bunny interactuó con sus invitados, mientras interpretaba "VelDá", se le pudo ver intercambiando miradas con el líder de La Mosca que, anonadado, presenciaba la reacción que el puertorrriqueño provoca en sus fans, como contó sólo horas después al diario argentino "El Clarín".

"Fue impresionante la respuesta del público, es increíble lo que mueve este pibe, la verdad, que explotaba la cancha y, bueno..., ahí estaba yo en ´la casita´, je; el show fue espectacular, todos cantando, mucha euforia... es impresionante todo lo que moviliza", reafirmó.

También contó que se llevó una sorpresa cuando se percató de que Bad Bunny estaba cantando a su lado, pues él creía que el boricua se encontraba arriba de ´la casita´, por lo que, para él, fue una grata sorpresa encontrarse frente a frente con el reggaetonero sin haberlo advertido antes.

"Lo que pasó es que, yo, en ese momento pensé que él estaba cantando arriba del techo de ´la casita´, yo estaba fascinado mirando a la gente, viendo como respondía y resulta que lo tenía a lado, je..., no me había dado cuenta, nos sorprendimos cuando nos vimos juntos, un gran tipo", detalló.

Además, confió al medio que fue a través de su equipo de managment que los organizadores del concierto lo contactaron para que asistiera al recital.

melc