Más Información

Obras de Frida Kahlo que eran de la colección Gelman ahora se venden en Art Basel Miami

Muere Frank Gehry, ícono de la arquitectura, a los 96 años

Libreros y editores impulsan Ley para acceder a la tasa cero

Festival de Jazz de Polanco prepara un fin de semana con grandes representantes del género

Richard Gere: "Asegurémonos de no permitir que Trump y los tipos malos sean nuestros representantes"

El Niño Dios del nacimiento ya también viene de China...

El principal sindicato de actores de Hollywood, , pidió este viernes que la compra deresulte en más empleos y una producción que revitalice la industria del cine.

"Un acuerdo que beneficie a los miembros de SAG-AFTRA y a todos los demás trabajadores de la industria del entretenimiento debe resultar en más creación y más producción, no menos. Debe lograrse en un ambiente de respeto por el talento involucrado", informó el sindicato en un comunicado.

SAG-AFTRA indicó que el acuerdo entre ambas partes "es una consolidación que podría beneficiar los intereses financieros de los accionistas de ambas compañías, pero que plantea serias dudas sobre su impacto en el futuro de la industria del entretenimiento, y, especialmente, en el talento creativo humano cuyo sustento y carreras dependen de ella".

La transacción, valorada en 82 mil millones de dólares por parte de la plataforma de contenidos en línea, "reafirma el verdadero valor de las compañías de medios tradicionales y la prosperidad económica a largo plazo que generan, debido, en gran parte, a la contribución del talento creativo, que es la base de su éxito", agregó el escrito.

Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por 82 mil 700 millones de dólares, según anunciaron este viernes las dos compañías en un comunicado conjunto.

La oferta final del coloso del entretenimiento se impuso a otras jugosas ofertas realizadas por titanes de medios como Paramount, que junto a Comcast eran los tres interesados en la adquisición de Warner Bros. Discovery.

La compra de WBD por Netflix supone la fusión de dos de las principales compañías de entretenimiento audiovisual.

El catálogo incluirá producciones de HBO como "The Big Bang Theory", "The Sopranos" o "Game of Thrones", o películas como "The Wizard of Oz" y del universo DC, que se unirán a series de Netflix como "Wednesday", "Money Heist", "Bridgerton" o "Adolescence".

