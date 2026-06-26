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Juan Osorio no desaprovecha ni la menor oportunidad para dar publicidad a sus proyectos y es que previo al encuentro de la Selección Mexicana contra Chequia, el productor caminó por Paseo de la Reforma junto a Silvia Navarro, protagonista de “Guardián de mi vida”, la telenovela que produce y que está próxima a estrenarse.
Silvia recibió halagos de la afición del tricolor que estaba ya inmersa en los festejos por el partido y se tomó fotos con cuanto fan la reconoció, entre ellos, los tripulantes de un camión de limpia con quienes posó uno a uno con abrazo y beso de recuerdo.
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Sin ser político, Fernando Bonilla beneficia a empresarios
Mientras grababa una secuencia de la serie “La oficina”, Fernando Bonilla hizo mención de un pan típico del bajío: “los chamucos” y con esta idea en la cabeza se le ocurrió buscar en la red cuáles eran los mejor calificados y resultó una panadería llamada “Doña Reina”, la cual citó en su diálogo diciendo que quería específicamente los de ese local, y así se dio magia.
Posteriormente, fue por curiosidad a conocer el local y se encontró con la sorpresa de que gracias a esa mención, la clientela del lugar aumentó, pero no sólo eso, en los comentarios de esta publicación que hizo en su cuenta de Facebook le señalaron que también ha beneficiado a muchas panaderías de San Luis Potosí que hacen ese pan, porque es lo primero que se acaba, y se han convertido casi en un souvenir obligado para los turistas; esto demuestra que una acción sencilla puede tener un efecto enorme, y más cuando viene del actor del momento.
Peluche de Maussan le compite a Simi
Jaime Maussan no sólo ve ovnis, ahora también vende muñecos de peluche con su imagen y para sorpresa de muchos, ha roto ventas. La primera edición de la figura, que cuesta casi 900 pesos, se agotó en pocos días y ahora se prepara una nueva producción de ellos.
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Hay quien dice que bien puede rivalizar en aceptación con el personaje pachoncito del Dr. Simi, que debe parte de su éxito a las versiones que se han hecho de éste usando licencias (de personajes) de “Chespirito” o “Star Wars”.
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