Sylvia Pasquel se ha prometido dejar el cigarro, mientras que su nieta Michelle Salas intenta renunciar al vapeador. Ambas disfrutan el tiempo juntas, las charlas, la convivencia y las debilidades que comparten.

La actriz comenta que al menos un par de veces se ha alejado del cigarro, pero vuelve a él. Ahora mismo, lleva algunos meses con el firme propósito de no recaer. Va día por día, de ahí que busque también mantenerse ocupada para evitar la tentación. ¿La tercera será la vencida?

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Anabel Ferreira recuerda con cariño noviazgo con Juan Ruiz Healy

En las décadas de que tiene de carrera artística, Anabel Ferreira nunca tuvo romances con compañeros colegas suyos, ni actores, ni productores, ni directores, asegura, pero sí sostuvo una relación con Juan Ruiz Healy, aquel periodista que en la década de los 80 fue titular de “60 minutos”, emisión que presentaba investigaciones y que se transmitía los sábados a la medianoche.

Anabel dice que hasta la fecha mantiene comunicación ocasional con Ruiz Healy y que sabe que él está casado y tiene dos hijas.

Anabel Ferrera es una de las comediantes más icónicas de los 80.

Amaranta Ruiz celebra José Carlos Ruiz y la dicha de trabajar con él

Para las felicitaciones nunca es tarde, por eso Amaranta Ruíz celebró un día después del Día del Padre a José Carlos Ruiz, de 89 años. La actriz recordó cuando tuvo fortuna de actuar con él después de tres décadas de carrera artística.

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“Me tomó 30 años poder compartir escena por primera vez con mi inspiración. Y lo más irónico es que fue en el papel de padre e hija. Y yo temblaba. Y me costaba verlo a los ojos en escena para reclamarle y gritarle lo que mi personaje vomitaba contra su violento y duro verdugo”.

Fue en el capítulo "El buey más manso nos da la mejor patada", de la extinta serie “Como dice el dicho”, que padre e hija pudieron compartir escena frente a las cámaras, hecho que para ambos resultó una grata experiencia profesional.

“Pero al corte... volvía a ser ese hombre dulce y tierno que quería protegerme otra vez como lo hace en la vida real. ‘Vámonos, mi hijita, por hoy ya acabamos de grabar’, a lo que ella responde ‘Sí, pá’”.

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La actriz es hija del veterano José Carlos Ruiz. Foto: TELEVISA

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