Aunque su ritmo de vida ha cambiado desde que se mudó a la Casa del Actor, Lucila Mariscal renuncia a la idea de retirarse de los escenarios y esto lo ha dicho para que productores de teatro y televisión la llamen a trabajar.

Y todo parece indicar que su plan dio resultado, pues recibió la propuesta de integrarse a "Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!", la última obra que protagonizó Silvia Pinal.

Mariscal ya ha dicho que sí al productor Iván Cochegrus para que pronto inicien con ensayos y los preparativos para el estreno.

Lee también Jessie Cervantes se sube al Mundial… pero todo apunta a “La Casa de los Famosos”

Cuestionan playera tricolor de “La Divaza”

El influencer conocido como “La Divaza” quiso sumarse al ambiente mundialista y compartió una foto en el Ángel de la Independencia portando una playera de la Selección Nacional de Futbol. Sin embargo, lo que parecía una publicación inocente, terminó convirtiéndose en debate, pues los usuarios lo cuestionaron por no llevar la camiseta de Venezuela, su país natal.

El detalle llamó la atención porque la Vinotinto (selección de su país) ni siquiera logró clasificar al Mundial, pero eso no impidió que aparecieran los reclamos.

[Publicidad]

Como suele ocurrir, los comentarios se dividieron entre quienes lo defendieron y quienes pusieron en duda sus motivos. “¿Venezuela no clasificó, por qué usaría esa playera?”, escribieron algunos, mientras otros señalaron que después de vivir y trabajar durante años en México es normal desarrollar un sentido de pertenencia.





Bruno Bichir ¿distanciado del Shakespeare?

Si hay un lugar que es como la casa de Bruno Bichir, ese es sin duda el Foro Shakespeare, escenario al que le ha entregado más de dos décadas de trabajo, pero debido a su intensa agenda, el actor ha tenido que espaciar mucho sus visitas. De ahí su gran sorpresa de cómo ha cambiado el entorno del recinto, porque no se había dado cuenta que tenía construcciones nuevas frente a él y hasta se preguntó en qué momento había crecido una planta tan grande de floripondio ahí, justo en la salida de los espacios alternos a la sala principal.

Al actor le hizo tomar conciencia de que tal vez estaría bien que de vez en cuando se diera una vuelta por su segundo hogar.

[Publicidad]

Bruno Bichir, durante una conferencia de prensa para hablar sobre la obra "Réquiem" en el Foro Shakespeare de la Ciudad de México. Clasos/foto/Alfonso Manzano.

Lee también El Castillo de Chapultepec cuesta caro… salvo que seas Iñárritu