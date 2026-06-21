A varios fans les cayó de extraño que Jessie Cervantes se sumara con tanta fuerza a la creación de contenido sobre el Mundial 2026. Pero, según fuentes cercanas al conductor, el plan no sería convertirse en referente deportivo del país, sino ganar presencia entre el público joven.

El locutor estaría buscando sumar seguidores y visibilidad para ser considerado en la próxima edición de “La Casa de los Famosos México”, el reality de TelevisaUnivision donde celebridades conviven dependen del voto del público para avanzar. El reto no será fácil porque hoy, nos comentan, a sus 54 años, Jessie está lejos de ser el referente juvenil que algún día fue.

Bruno Bichir vuelve al Foro Shakespeare… y ya no reconoce nada

Si hay un lugar que es como la casa de Bruno Bichir, ese sin duda es el Foro Shakespeare, al que le ha entregado más de dos décadas de trabajo y esfuerzo. Pero la carga laboral lo ha obligado a espaciar tanto sus visitas que ahora hasta se sorprende de cómo ha cambiado el entorno del recinto.

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Fue curioso verlo notar construcciones nuevas frente al foro y preguntarse en qué momento había crecido tanto una planta de floripondio, también conocida como trompeta de ángel, justo en la salida de los espacios alternos a la sala principal. Lo que sí, reconoció que debería aterrizar un poco sus proyectos y darse una vuelta a los lugares que lo marcaron más seguido.

Bruno Bichir, durante una conferencia de prensa para hablar sobre la obra "Réquiem" en el Foro Shakespeare de la Ciudad de México. Clasos/foto/Alfonso Manzano.

ChRocktikal se pone la de Cruz Azul… y gana afición en México

La visita de la banda surcoreana ChRocktikal a la Ciudad de México dejó algo más que música. Durante su concierto, los integrantes aparecieron con jerseys del campeón Cruz Azul y bastó ese gesto para que una parte de la afición celeste los adoptara de inmediato.

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“Pues no queda de otra que escuchar todas sus rolas”, “tienen ahora un fanático de por vida” y “qué elegancia”, dijeron entre bromas algunos seguidores cementeros.

Al parecer, mientras se siguen especulado refuerzos para la próxima temporada, Cruz Azul ya encontró embajadores en Corea del Sur. ¡Vaya fichaje!

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