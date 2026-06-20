Si la FIFA, de acuerdo con Claudia Sheinbaum, desembolsó un millón de pesos para ocupar el Castillo de Chapultepec tan solo por una noche, ¿qué oportunidad tendría el cine mexicano de rodar ahí una película? La cifra representaría una buena parte del costo promedio de una cinta nacional, lo que prácticamente haría imposible usar esa locación. Con ese dinero, por ejemplo, se puede pagar otro espacio por más de una semana y hasta alimentación para varios días.

Aunque la verdad es que el cine nacional suele pagar mucho menos. El caso más reciente fue “Bardo”, de Alejandro González Iñárritu, que pagó cerca de 100 mil pesos por una semana de rodaje. Claro, con advertencias: de entrada se dijo que replicaría la llamada gesta de los Niños Héroes, por lo que tenía un valor educativo y cultural. Además, no podían clavar, montar, pintar ni modificar nada del lugar. Es decir, en el Castillo también hay niveles: no es lo mismo filmar historia que montar fiesta mundialista.

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Yuri no volvió a las telenovelas… por culpa de los besos

Ahora que internet saca a la luz recuerdos bastante interesantes de los famosos, las nuevas generaciones han podido ver la belleza al natural de Chayanne y Yuri en fotografías de la época en que grabaron la telenovela “Volver a empezar”, de 1994.

Las imágenes causaron revuelo entre usuarios por los cuerpazos y por esa química noventera. La propia Yuri recuerda con mucho cariño ese proyecto, pero asegura que fue gracias a ese melodrama que decidió… no volver a hacer telenovelas, al menos no como protagonista. La razón, dice, es que esa clase de personajes siempre requieren besos y esos besos, aunque sean actuados, sí mueven emociones. Como no quería dañar ni arriesgar su matrimonio, y además, dice, respeta mucho a su esposo Rodrigo, prefiere decir no y enfocarse en lo suyo: cantar.

Entrevista y grabación del nuevo videoclip de Yuri con la participación especial de Gabriel Soto. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

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Renee cambia el Grammy por el arnés

Renee no se detiene. Tras ganar un Latin Grammy hace apenas unos meses, la cantante continúa lanzando música y encontrando espacio para otras actividades, como retomar sus clases de escalada, deporte que practica desde los 7 años y al que ahora vuelve muy emocionada. Aunque durante un tiempo tuvo que dejarlo por su ritmo de vida y sus ocupaciones, ahora asegura que atraviesa una etapa más tranquila y de mayor autocuidado. Por eso la de Monterrey decidió inscribirse de nuevo antes de viajar a Colombia, país donde permanecerá dos semanas. Después de escalar en la música, ahora quiere volver también a la pared.

Foto: Instagram.

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