Silverio Rocchi, orgulloso de inspirar a sus hijos a través de los reality shows

A pesar de su carrera en las canchas, Silverio Rocchi cobró gran fama después de participar en diferentes reality shows como "Guerreros 2020", "Reto 4 Elementos" y "Las estrellas bailan en Hoy"; aunque ser concursante en este tipo de producciones no es algo que esperaba hacer, confesó que no se arrepiente, por el contrario, se siente muy orgulloso ya que ha podido inspirar a sus hijos, aunque eso a veces implique estar lejos de ellos.

"Somos súper héroes para ellos. Ven cuando competía y eso los influye en lo que ellos quieren ser. Ser padre no es solo traer niños al mundo, sino formarlos, ellos aprenden de nosotros todo el tiempo", dijo en entrevista a El UNIVERSAL.

Rocchi volverá a la pantalla chica en un nuevo programa de concursos, en esta ocasión su nuevo reto será participar en el reality "El hotel de los famosos" conducido por Roberto Palazuelos y que próximamente iniciará transmisiones.





El atleta confesó que mantenerse distanciado de su familia nunca es fácil, pero recibe el apoyo de las madres de sus hijos, pues saben que lo hace para poder darles a los pequeños una mejor vida: "No ha sido difícil tomar la decisión, sus mamis siempre me han apoyado, porque al final saben que es un trabajo y al trabajar tengo dinero para todas sus necesidades. La decisión siempre es dura, pero me llevo esa fuerza de que por ellos voy a hacer todas esas cosas", expresó.

Ahora con este nuevo proyecto, se siente en su mejor momento, y sus 34 años espera traerse el premio a casa. Para ello, revela, cuenta con algunos ases bajo la manga, como la experiencia y el saber cómo es que funcionan este tipo de programas: "Voy con experiencia, se cómo funcionan los realitys y por eso voy con la convicción de divertirme, de pasarla bien y ¿por qué no? venirme con el premio, claro que sí. Eso es lo que tengo en mente y estoy seguro que será un gran proyecto", aseguró el también actor.

Pero de no ser así, está seguro que también podrá darle a sus pequeños otras cosas igual de valiosas: "Lo único que nos vamos a llevar son los recuerdos que generamos como padres, más allá de la disciplina, he aprendido que la vida se va en un abrir y cerrar de ojos, y a veces lo perdemos en vez de disfrutar de nuestros hijos", agregó.

