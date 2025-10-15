Más Información

se convirtió en la primera artista mexicana en tener dos Tiny Desk, logro que celebró junto a sus fans en una presentación íntima en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Durante el evento, la cantante aprovechó para dejar un mensaje de ánimo a quienes, como ella, suelen ser muy autocríticos.

“Cuando estés tú sola contigo, no te machaques y más siendo mujeres, la sociedad nos machaca un montón. Me parece incluso feminista y un acto político importante tratarnos con cariño, porque históricamente nadie nos ha tratado así (…),” expresó Silvana Estrada.

La jarocha recordó que, durante su primera participación en el formato de NPR, se sintió nerviosa al grabar en su hogar de infancia, ya que temía que mostrar la belleza de su pueblo provocara interés en mudarse allí y, con ello, generar gentrificación. Sin embargo, sus miedos no se cumplieron.

Casi cinco años después, la cantautora volvió a las oficinas de NPR para cantar literalmente sobre el Tiny Desk, acompañada de David Aguilar y de quienes ella define como “las dos mitades de su corazón”: su banda mexicana.

Silvana Estrada estrenará nuevo álbum

Además de celebrar su segundo Tiny Desk este 15 de octubre, Silvana Estrada anunció el lanzamiento de su nuevo disco, “Vendrán suaves lluvias”, que llegará el próximo viernes. Para ella, este proyecto representa un proceso de creación pausado y consciente, algo que describió como “parir despacio”.

“Lo que me gusta de ese título es que es muy sensorial y que creo que es como una esperanza chiquita que no promete nada espectacular, simplemente promete que va a haber algo más lindo, más suave que en algún momento. Era como una manera de mantenerme esperanzada sin decirme mentiras (…),” explicó.

Durante la velada,compartió adelantos exclusivos de canciones inéditas de su nuevo álbum, entre ellas “Flores”, un tema que, según contó, aborda la figura de “la amante” desde una mirada más humana y realista, alejada del arquetipo de la femme fatale.

