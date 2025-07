Silvana Estrada, conocida por su voz tranquila pero poderosa, además de su sensibilidad lírica e intimista, compartió con el público su más reciente sencillo “Lila Alelí”, además compartió, en entrevista con EL UNIVERSAL, su experiencia en la música, la cual no siempre ha sido del todo buena por el exceso en el trabajo, lo cual la ha orillado a aprender e implementar en su vida cuestiones de límites.

“Saber hasta dónde llegan mis posibilidades, ponerme limites me ha costado, también me ha costado mucha salud, empecé haciendo giras largas desde los 17, de no descansar y también con el entendimiento de que era más joven y me decía ‘puedo no dormir, no comer bien y seguir para adelante’, pero mi cuerpo no coincidió, hace un par de años si tuve un momento de crisis de salud que fue muy claro, y caes en cuenta que ya no puedes”, recordó.

“Cuando entiendes e implementas límites ya no hay dramas y empieza la paz, empieza una especie de serenidad, donde ya sabes tus límites y por alguna razón esa paz a veces es difícil también de mantenerla y otra vez quieres volver a romperlos”, ahondó.

La cantautora veracruzana, ganadora del Latin Grammy y nominada al Grammy anglo en 2024 a Mejor Interpretación Musical Global, aseguró que durante 2025 ha decidido “ser muy cuidadosa con el trabajo y con mi salud” además de sentirse “un poco más tranquila y con una ambición más puesta en hacer cosas hermosas y vivir bien en vez de estar en el hype”.

“La edad hace maravillas, tuve muchos acercamientos de primera mano con el hecho de no descansar, con el trabajar sin parar, girar sin parar, son muchas cosas buenas, pero en un punto son tantas cosas que no las puedes registrar. Estuve tan en contacto con el rush de la vida, de la industria y del capitalismo que mi propio cuerpo me pidió un poco reajustar mis directrices y poner mi energía en una visión mucho más sana, mucho menos ambiciosa”, dijo la cantante.

La música siempre ha sido para Estrada el motor principal de su vida, “con ella busco realmente entender el mundo y tratar de hacerlo un poquititito más hermoso y esto ya es muy ambicioso”, aseguró la intemperie de “Tenías que ser tú”.

Silvana Estrada, compositora y cantautora mexicana. Foto: Lila Alelí y Jesús Soto, cortesía

“Esa tendría que ser la ambición de todos nuestros días, la música es muy increíble, es maravillosa, te da mucho tiempo contigo misma, sobre todo sobre todo en el proceso de composición, el mío es bastante solitario, entonces realmente tengo la oportunidad de conocerme, de explorarme, de escribir sin parar hasta que salga mi verdad, o que salgan inquietudes que ni yo sabía que tenía, realmente espero eso de la música”, agregó

"Lila Alelí", es un tema que explora los matices del amor no correspondido y que representa su segundo tema inédito desde 2023 luego de “Como un pájaro”, otro tema nuevo que lanzó en mayo pasado, según contó Silvana, “habla del momento en el que te das cuenta de que esa persona que quieres tanto no te quiere de vuelta. La reciprocidad es una suerte muy grande, por eso es que el espacio que queda en la soledad de un amor no correspondido siempre es interesante de explorar”, dijo.

“La canción nació cuando estaba muy sola y muy triste, porque no podíamos salir a ver a nadie en pandemia, luego de eso empecé a irme de gira primero en Europa, que fue donde se abrió primero el mundo de los shows y luego en México, Estados Unidos y Latinoamérica. En todas partes iba probando esta canción, primero a guitarra y voz, luego con la banda, luego a trío, luego con cuerdas, realmente esta canción la experimenté de muchísimas maneras, mi show también fungió como mi laboratorio para esta música”, recordó.

Silvana Estrada se encuentra trabajando en el álbum completo el cual dijo aún no puede compartir ni el nombre, aunque sí adelantó que espera salga por completo en octubre, tiempo en el que seguirá compartiendo música nueva cada mes, además aseguró que es el proyecto del que está más orgullosa.

