Shiloh Jolie, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, ya nos había dado un adelanto de su rostro frente a la cámara en el teaser del nuevo videoclip de la cantante surcoreana Dayoung, donde llamó la atención su sorprendente parecido con su madre. Ahora, el video completo está disponible y la joven demuestra sus habilidades a cuadro.

Shjiloh Jolie es hija biológica de Brad Pitt y Angelina Jolie. Foto: Captura vía Youtube.

En el videoclip de “What’s a Girl to Do?”, Shiloh debuta como bailarina junto a otros once artistas, en el que luce distintos atuendos y estilos.

Durante los primeros minutos, mientras Dayoung canta y coquetea con un joven, Shiloh, con top marrón, shorts y el cabello recogido, se mueve junto al cuerpo de baile con movimientos fluidos. Más adelante, aparece con blusa corta roja, shorts y calentadores a juego, donde su energía es más fuerte.. Finalmente, luce un conjunto gris con blusa en pico y tenis cafés, donde muestra parte de su abdomen mientras mantiene la atención en cámara.

Shiloh Jolie es la primera hija biológica de Angelina y Brad Pitt. Foto: Instagram oficial.

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Shiloh, de 19 años, parece interesada en abrir su propio camino: al final del videoclip, su nombre aparece firmado como “Shi”, sin el apellido Jolie. Recordemos que la joven decidió retirar legalmente el apellido Pitt en 2024.

Shiloh Jolie audicionó para el videoclip de manera anónima

La joven fue seleccionada para formar parte del video sin que se conociera su relación con sus famosos padres. De acuerdo con un portavoz de Starship Entertainment, agencia de Dayoung, la audición fue abierta y centrada únicamente en talento, realizada a través del grupo de danza Culture.

“Shiloh fue seleccionada en la ronda final. Incluso tras la grabación, no sabíamos que era hija de Angelina Jolie y Brad Pitt; nos enteramos recientemente por casualidad”, declaró el representante de la compañía al periódico Maeil Business.

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La danza, su verdadera pasión

Firmando como Shi Jolie, la joven ha desarrollado una carrera discreta en el mundo de la danza. Se ha entrenado con artistas de alto nivel como Lil Kelaan Carter, radicado en Los Ángeles, y Kolanie Marks, ambos reconocidos por formar bailarines profesionales.

Durante sus clases, Shi mostró gran dedicación para mejorar constantemente. En 2025, fue acreditada como coreógrafa de una presentación para el lanzamiento de la colección de Isabel Marant en colaboración con Net-A-Porter, según Page Six y Variety.

Cabe destacar que la mayoría de los hijos de Angelina Jolie: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox han mostrado interés por disciplinas como el teatro, la pintura o la danza.

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