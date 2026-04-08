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En medio del bullicio cotidiano de la Ciudad de México, la figura de ahora también forma parte del paisaje urbano. Tras su concierto en el Auditorio Nacional, el pasado 29 de septiembre, el músico estadounidense ahora será homenajeado con una exposición fotográfica en el Metro.

A través de imágenes personales y de archivo, el legado del integrante del Salón de la Fama del Rock & Roll queda capturado en una muestra que busca acercar su historia a los usuarios del transporte público y conectar con nuevas generaciones.

Durante la inauguración, el periodista Óscar Sarquis destacó que el rock no solo se trata de hacer ruido, sino de construir vínculos con el público.

“Los rockanroleros de verdad están en contacto con su público, de él se nutren y a él se deben. Y ese es el ejemplo que nos ha dado John Fogerty”, expresó.

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Del escenario al Metro: la CDMX rinde homenaje a John Fogerty con muestra fotográfica. Foto: César Olivares/EL UNIVERSAL.
Del escenario al Metro: la CDMX rinde homenaje a John Fogerty con muestra fotográfica. Foto: César Olivares/EL UNIVERSAL.

La exposición también llega en un momento significativo para el músico, quien recientemente recuperó los derechos de sus canciones, un hecho que refuerza su legado artístico y personal.

El autor de "Have You Ever Seen the Rain" también deja huella en su familia. Sus hijos Shane, Tyler y Kelsy Fogerty continúan su camino musical reinterpretando clásicos de Creedence Clearwater Revival, manteniendo viva la esencia del rock que marcó a varias generaciones.

Para muchos, Fogerty no solo representó música, sino una identidad ligada a la clase trabajadora, una conexión directa con la vida cotidiana.

“Es un símbolo de ser de clase trabajadora, que es de donde viene el rock. Y ese es el ejemplo que nos ha dado John Fogerty y ahora está al alcance de todos”, añadió Sarquis.

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