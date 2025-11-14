Más Información

Shakira asistió junto con sus hijos Milan y Sasha al estreno de la película "Zootopia 2" en el Teatro El Capitán de Los Ángeles, California, Estados Unidos, los tres vestían de color lila y posaron sonrientes para las fotos.

La cantante se mostró feliz y orgullosa por contar con sus dos pequeños acompañantes, quienes cada vez se dejan ver más públicamente con ella; los niños, fruto de la relación de Shakira con el exfutbolista Gerard Piqué han mostrado talento musical, en mayo de 2025 hicieron su debut musical con la canción "The One", parte de un álbum de la academia "Let It Beat".

Milan y Sasha, muy cariñosos con su madre Shakira. FOTO: Apu GOMES / AFP.
Milan y Sasha, muy cariñosos con su madre Shakira. FOTO: Apu GOMES / AFP.

Shakira y su canción para "Zootopia 2"

La cantante colombiana Shakira estrenó este miércoles el videoclip oficial de su tema "Zoo", que formará parte de la banda sonora de la película "Zootopia 2" que Disney estrenará en cines el próximo 26 de noviembre, y en la que la artista pone voz a una gacela llamada Gazelle.

En el video se observa a la cantante ofreciendo un concierto frente a centenares de personajes de la película infantil de animación, que está basada en una ciudad metropolitana habitada únicamente por animales de todas las especies.

FOTO: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN.
FOTO: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN.

Fue publicado en la cuenta de YouTube de DisneyMusic y ya acumula más de 11 mil "me gusta" en apenas dos horas desde su estreno.

Previamente Shakira presentó un adelanto del videoclip durante un concierto de su gira "Las mujeres ya no lloran" en Quito.

La película, así como su próxima secuela, está ambientada en un mundo de animales antropomórficos y tiene como protagonistas a la conejo Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y el zorro Nick Wilde (Jason Bateman).

"Zootopia 2" está escrita y dirigida por Byron Howard y Jared Bush.

rad

