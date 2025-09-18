Esta noche, Shakira se despide de la capital mexicana con su concierto número 12 en el Estadio GNP Seguros, y con el que rompió un nuevo récord al convertirse en la estrella con más presentaciones en el recinto.

Sin embargo, horas antes de su show, la barranquillera desató la locura al aparecer sorpresivamente en un reconocido centro comercial ubicado en Polanco.

Entre los gritos y los aplausos de sus fans, la intérprete de "Ojos así" agradeció a su público y se dijo sumamente conmovida por el recibimiento y todas las muestras de cariño que ha recibido desde su llegada al país.

Lee también El momento en el que Shakira invoca tormenta y se quiebra en llanto al cantar tema dedicado a Piqué

El momento fue grabado por algunos de los afortunados asistentes y los videos se hicieron virales en cuestión de minutos.

"Muchísimas gracias por estar aquí. Que lindo estar tan bien acompañada en este día en el que me despido de la Ciudad de México", se le oye decir a la barranquillera.

Shakira hoy en la inauguración de Ulta Beauty, Plaza Antara en la CDMX antes de su ultimo concierto en el GNP. 🇲🇽 pic.twitter.com/OouYd7rrxE — Shakira Mx (@ShakiraNewsmx) September 19, 2025

La respuesta de los seguidores no se hizo esperar y aunque muchos expresaron su emoción por estar tan cerca de ella, otros más lamentaron su inminente partida.

Shakira estuvo como invitada especial en la inauguración de una nueva tienda de belleza, en la que podrán encontrarse su nueva línea de productos para el cuidado del cabello.

Shakira dice adiós a México

Aunque el concierto de esta noche en el GNP es el final de su paso por la capital mexicana, no es el último que dará en el país.

Shakira cerrará oficialmente su gira por México con una última presentación el 24 de septiembre en Veracruz, específicamente en el Estadio Luis Pirata Fuente, escenario que pisó por última vez en mayo del 2007 con su tour Fijación Oral.

Lee también Con millones de boletos vendidos, récord de presentaciones y shows cancelados, así regresa Shakira a la Ciudad de México