A un día que Shakira llegué a la Ciudad de México, compartió con sus fans el tenso momento que vivió al verse obligada a cancelar sus conciertos en Chile, lo que la llevó a enfermarse gravemente, a tal grado que, para restablecerse, tuvo que recurrir a la ingesta de cortisona, un fármaco muy fuerte que, entre otras funciones, ayuda a controlar el dolor.

Luego de presentarse, exitosamente, en Monterrey y Nuevo León, ofreciendo dos conciertos en cada una de las dos ciudades, "la Loba" compartió en sus redes un video de cómo se prepara minutos antes de salir el escenario.

Por más inverosímil que parezca, la cantante de "Pies descalzos" hace pesas y ejercicios de resistencia, sin importar que, durante las próximas dos horas y medias, siga con la actividad física, realizando coreografías.

Aunque Shakira denotó que eso no significaba ningún sacrificio para ella, pues su prioridad es entregar un show digno de ser disfrutado por sus fans, que la han apoyado en todo momento.

Justamente fue por sus fans el motivo que desencadenó su angustia cuando tuvo que cancelar sus conciertos en Chile, debido a que, el recinto donde se presentaría, presentaba problemas que podían comprometer la seguridad del público y también de su staff.

La tensión que le produjo la posiblidad de decepcionar a sus fans fue tal que somatizó su preocupación:

"Lo que pasó en Chile, se me bajaron tanto las defensas, fue tan estresante con la cancelación que acabé enferma".

La factura de sus problemas de salud llegó cuando la cantante aterrizó en Argentina, donde ofreció dos shows, los pasados 7 y 8 de marzo.

Tras las dos cancelaciones en Chile, la intérprete de "Hips don´t lie" no podía darse el lujo de posponer sus presentaciones, por lo que recurrió a la cortisona para tratar de sobreponerse.

"Estaba tosiendo horrible, estuve muy enferma y los shows de Buenos Aires los hice enferma, pero bueno... salieron superbien, gracias a Dios; la cortisona también que me tuve que meter para poder dejar de toser, porque estaba tociendo, me dio mucho miedo que me agarrara un ataque de tos en el escenario".

Mañana, 19 de marzo, Shakira comenzará su gira de siete conciertos en la CDMX, en el Estadio GNP Seguros; su último recital en la capital lo ofrecerá el 30 de marzo.

