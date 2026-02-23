El EDC México es, ante todo, un festival que se ve antes de sentirse.

Desde las primeras horas del domingo, el Autódromo Hermanos Rodríguez se veía lleno de luces encendidas incluso de día; estructuras monumentales, la rueda de la fortuna girando sobre la multitud y escenarios que parecían activos desde antes de que la música realmente mueva a alguien.

Aunque el termómetro de la Ciudad de México descendía durante la tarde, las lentejuelas, telas ligeras y piel descubierta es lo que mas resaltaba.

Faldas, tops, bermudas fluorescentes y banderas convertidas en capas formaban una marea cromática que avanzaba hacia los accesos.

Había quienes llegaban frescos y quienes cargaban felices el cansancio del fin de semana. Entre ellos aparecían mamelucos de Yoshi y unicornios: abrigo y performance a la vez.

A través de las rejas, los escenarios ya encendidos dejaban ver columnas de fuego y pantallas en prueba.

Mucha estética, poco baile antes del atardecer. Ya dentro, el EDC la música estaba en todas partes, pero el público, hasta antes de las 19:00 horas permanecía más contemplativo que eufórico.

La luz del día seguía imponiendo otra prioridad: documentar para redes sociales. El escenario NeonGARDEN, dominado por psytrance, ofrecía beats constantes mientras la mayoría de asistentes utilizaba el espacio como set fotográfico.

Posaban frente a estructuras, se turnaban cámaras, ajustaban ángulos. El baile existía, pero disperso, como si el festival aún estuviera en modo espera.

Si había un punto que desmentía la pasividad general era Wasteland. El escenario más cargado de energía, con un hardstyle dominante, concentraba la mayor densidad humana.

Allí el público sí saltaba, sí coreaba, sí golpeaba el suelo con el ritmo. Era el único espacio donde el ayer parecía haber empezado de verdad antes de la noche.

En el escenario principal, el ambiente transitaba por otra lógica: sets accesibles, reconocibles, con guiños a Daft Punk o Modjo que generaban reacciones más de nostalgia.

La sensación general era de expectativa, como si todos supieran que el verdadero pico llegaría más tarde.