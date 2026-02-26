Más Información

UNAM reafirma  su compromiso  con el proyecto de  Miguel León-Portilla

Desde el norte, celebra Posdata Editores 20 años de terquedad

Arte, Inteligencia Artificial y realidad en Lago Algo

El órgano monumental del auditorio estrena voz

Christophe Leribault será el nuevo jefe del Louvre; deberá enfrentar crisis de seguridad y reformas históricas

Teatro El Milagro rinde homenaje a Luis de Tavira

La historia de amor de la familia Bridgerton por fin llega a su fin. Este jueves 26 de febrero, Netflix estrena la segunda parte de la cuarta temporada de "Bridgerton", los episodios que completan el romance entre Benedict Bridgerton y la misteriosa Sophie Baek.

Tras una primera mitad que dejó al protagonista obsesionado con una mujer enmascarada sin saber que era la misma joven a la que había rescatado en el campo, los nuevos capítulos retoman el conflicto donde quedó: la polémica propuesta de Benedict para que Sophie se convierta en su amante.

La temporada 4 se inspira directamente en "Te doy mi corazón" (An Offer from a Gentleman), la novela de Julia Quinn que reinterpreta el cuento de Cenicienta dentro del universo Bridgerton.

La primera parte estableció el conflicto central cuando él idealiza a una “Dama de Plata” que cree inalcanzable, mientras desprecia la posibilidad de amar a una mujer de clase baja sin saber que son la misma persona. La segunda mitad promete resolver esa tensión y llevar a Benedict a cuestionar el privilegio desde el que ha mirado el mundo.

Netflix mantiene el lanzamiento global simultáneo para evitar filtraciones y spoilers. Los episodios 5 al 8 estarán disponibles desde la madrugada del jueves 26 de febrero.

"Bridgerton temporada 4 parte 2 se estrena en México a las 2 de la madrugada. La temporada completa queda así compuesta por ocho capítulos, divididos en dos partes de cuatro episodios.

¿Quién es quién en la temporada 4?

La cuarta entrega está encabezada por Luke Thompson y Yerin Ha, acompañados por el núcleo habitual de la familia Bridgerton y la aristocracia londinense:

Luke Thompson — Benedict Bridgerton

Yerin Ha — Sophie Baek

Jonathan Bailey — Anthony Bridgerton

Simone Ashley — Kate Bridgerton

Nicola Coughlan — Penelope Bridgerton

Luke Newton — Colin Bridgerton

Claudia Jessie — Eloise Bridgerton

Ruth Gemmell — Violet Bridgerton

Golda Rosheuvel — Reina Charlotte

Adjoa Andoh — Lady Danbury

Katie Leung — Lady Araminta Gun

Hannah Dodd — Francesca Stirling

Victor Alli — John Stirling

Julie Andrews — voz de Lady Whistledown

A ellos se suman Lorraine Ashbourne, Masali Baduza, Daniel Francis, Florence Hunt, Martins Imhangbe, Michelle Mao, Emma Naomi, Hugh Sachs, Will Tilston, Polly Walker e Isabella Wei.

Fiel a su identidad estética, Bridgerton vuelve a reinterpretar éxitos del pop con arreglos orquestales. En esta temporada aparecen versiones de Coldplay, Taylor Swift, Paramore, Olivia Rodrigo, Billie Eilish y Camila Cabello, además de la partitura original de Kris Bowers.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

