Sergio Peris-Mencheta, actor de "Megalodón 2", es diagnosticado con cáncer

El actor español Sergio Peris-Mencheta, conocido por su participación en producciones como “Megalodón 2: La Fosa”, “El arte de morir” y “Love Ranch”, compartió la noticia de su diagnóstico de cáncer a través de su cuenta de Instagram.

En una emotiva declaración, admitió sentirse más vulnerable, aterrorizado y pequeño que nunca, valorando "cada paso sobre la tierra en los últimos meses".

Peris-Mencheta reveló que, en medio de este difícil proceso, ha estado sometiéndose a quimioterapia y espera un trasplante de médula, mientras reflexiona sobre la incertidumbre que implica esta nueva etapa. "Sé que en esta partida yo no decido del todo. Sé que la vida manda, y que hay una parte donde me toca confiar y dejarme llevar. Pero llevo los bolsillos cargados de dados, y los estrujo a cada rato, y es que siempre he sido muy de seises", compartió.

Tras la confesión, el actor ha recibido mensajes de apoyo y cariño de algunos de sus amigos y colegas. Agradecido expresó en su perfil: “Abrumado con tanto mensaje bonito y tanto amor. El mejor día desde que empezó este viaje sin duda. Vamos paso a pasito, momento a momento”, escribió-

Captura vía Instagram.

Aunque no proporcionó detalles específicos sobre el tipo de cáncer que enfrenta, el trasplante de médula se utiliza para tratar enfermedades como la leucemia, el mieloma, el linfoma y otras afecciones del sistema inmunitario, de acuerdo con “MedlinePlus”.

