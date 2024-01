Premios Oscar 2024: nominaciones minuto a minuto

La Academia de Hollywood dará a conocer hoy a los proyectos y personalidades nominados a la 96 edición de los Oscar con todas las quinielas apuntando a que una vez más los filmes "Barbie" y "Oppeneheimer" arrasarán con el mayor número de ellas.

La actriz alemana Zazie Beetz y el actor estadounidense Jack Quaid serán los encargados de nombrar a los seleccionados de las 23 categorías de los premios en una presentación en directo desde el teatro Samuel Goldwyn, Beverly Hills (EE.UU.), que será retransmitida por la página oficial de la institución y sus plataformas digitales.

7:30 Inician las nominaciones a los Premios Oscar 2024.

-Nominados al Oscar 2024 a Mejor Actor de Reparto

Sterling K. Brown, por 'American Fiction'

Robert De Niro, por 'Los asesinos de la luna'

Robert Downey Jr., por 'Oppenheimer'

Ryan Gosling, por 'Barbie'

Mark Ruffalo, por 'Pobres criaturas'

-Nominados al Oscar 2024 a Mejor Guion Original

‘Anatomía de una caída’

‘Los que se quedan’

‘Maestro’

‘May December’

‘Vidas pasadas’

-Nominados al Oscar 2024 a Mejor Guion Adaptado

Cord Jefferson, por 'American Fiction'

Greta Gerwig y Noah Baumbach, por 'Barbie'

Christopher Nolan, por 'Oppenheimer'

Tony McNamara, por 'Pobres criaturas'

Jonathan Glazer, por 'La zona de interés'

-Nominados al Oscar 2024 a Mejor Maquillaje y Peluquería

‘Golda’

‘Maestro’

‘Oppenheimer’

‘Pobres criaturas’

‘La sociedad de la nieve’

-Nominados al Oscar 2024 a Mejor Banda Sonora

Laura Karpman por 'American Fiction'

John Williams por 'Indiana Jones y el dial del destino'

Robbie Robertson por 'Los asesinos de la luna'

Ludwig Göransson por 'Oppenheimer'

Jerskin Fendrix por 'Pobres criaturas'

-Nominados al Oscar 2024 a Mejor Cortometraje Animado

'Letter to a Pig'

'Ninety-Five Senses'

'Our Uniform'

'Pachyderme'

'War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko'

7:49 Continúan las nominaciones al Oscar 2024





*Información en desarrollo.

rad