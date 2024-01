Rodrigo Prieto siente una "emoción particular" tras ser nominado al Oscar 2024 El mexicano competirá en el categoría mejor fotografía por "Killers of the Flower Moon"

El director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto posa durante una rueda de prensa sobre la nueva película de Martin Scorsese, "Los asesinos de la luna", en Ciudad de México. Foto: EFE/ Mario Guzmán.