Sebastián Zurita se reafirma en la comedia

A lo largo de sus 15 años de carrera, Sebastián Zurita ha tenido la posibilidad de tocar varios géneros dramáticos haciendo cine, pero sin duda la comedia romántica se ha convertido en su fuerte y reafirma esto con su último estreno de 2023, la película Tequila repasado.

“El mundo de la actuación es complejo, así que la comedia te permite ser un poco más ligero, no porque no te tomes en serio el personaje, sino porque te da cierta catarsis y diversión, aunque los personajes siguen sufriendo de una manera real y las cosas deben importar”, dijo.

Tequila repasado es una película que se realizó casi al inicio de la pandemia y que, debido a los retrasos que esto provocó, se terminó de filmar hasta septiembre de 2021; tardó dos años en llegar a su estreno, esta semana por Amazon Prime.

Este filme cuenta la historia de Dany (Sebastián Zurita) quien está esperando la oportunidad de ser ascendido por su jefe, Gero (Miguel Rodarte) y al fin ganarle a su rival, la competitiva Taylor (Ludwika Paleta). Las cosas no resultan como pensaba y es despedido, pero en un bar descubre un mágico tequila con el que puede volver en el tiempo y cambiar lo que estuvo mal.

“Era una película muy difícil, pedía mucho en materia técnica; hago tres personajes que aparecen en el mismo momento, entonces a manera de efectos especiales se llevó bastante tiempo y había muchas cosas que estábamos probando por primera vez en México; aunque fue complicado, si la gente se divierte y la disfruta, pues misión cumplida”.

Una de las lecciones que Zurita considera que deja esta película para el espectador es que nada es perfecto, que es necesario aprender a soltar y dejar ir, pero como su personaje no lo entiende, todo le sale mal.

“No se trata de ir cambiando al mundo y tu vida, se trata de cómo disfrutas ese viaje. Creo que ese es el sueño de muchos (cambiar las cosas), porque todos nos hemos sentido mal por algo que hemos hecho, pero hay cosas que hasta que no las vives te das cuentas si las quieres o no, pero nos gusta sentir que tenemos un cierto tipo de control sobre el destino, pero no es así”.

Sebastián agradeció que a este proyecto se sumaran también actores con experiencia como Paulina Gaitán, Mauricio Barrientos Diablito, Aurora Papile, Héctor Jiménez y Adal Ramones, quienes bajo la dirección de Gabriela Tagliavini, le ayudaron a dar un fuerte soporte a la historia.

“Sabía que era muy complejo lo que tenía que hacer con los tres personajes, pero eso sin un equipo de actores que apoyen esa responsabilidad y enfrentar algo así, da miedo, así que gracias a ellos esto fue un proceso en el cual yo me sentía muy cobijado, porque son ingeniosos y divertidos”.

El estreno de Tequila repasado se da a casi un mes de haber cumplido 37 años, así que para él fue un buen cierre del festejo.