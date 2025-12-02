Si eres fan de Guillermo del Toro, no puedes perderte “Frankenstein”. Sin embargo, si no cuentas con suscripción a la plataforma de streaming, todavía tienes la oportunidad de verla gratis en un espacio cultural de la CDMX.

La película del director mexicano ha gozado de gran éxito, conquistando el top entre las cintas más vistas y superando las 20 millones de visualizaciones durante sus primeras semanas.

Aunque “Frankenstein” se proyectó a finales de octubre en la Cineteca Nacional, aún podrás verla en el Centro Cultural Futurama de CDMX, donde se exhibirá como parte de un ciclo especial en homenaje a Del Toro.

Oscar Isaac, el CEO de Netflix Ted Sarandos, Guillermo del Toro y Jacob Elordi. Foto Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

¿Cuándo se proyectará “Frankenstein” en CDMX?

A través de sus redes sociales, el Centro Cultural Futurama anunció el “Ciclo Guillermo del Toro”, que se presentará desde este martes y hasta el viernes 5 de diciembre.

“Frankenstein” será proyectada el viernes 5 en el Centro Cultural Futurama y la función será completamente gratuita, sin necesidad de pagar un solo peso. Es una oportunidad única para disfrutar esta película en un espacio íntimo y dedicado al cine.

¿Dónde está el Centro Cultural Futurama?

Si estás interesado en ver “Frankenstein” en el Centro Cultural Futurama, este se encuentra ubicado en Cda. de Otavalo 15, Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La forma más sencilla de llegar es mediante el Metrobús Instituto Politécnico Nacional de la Línea 6 o bajando en la estación Lindavista de la Línea 6 (Roja), desde donde deberás caminar aproximadamente 10 minutos.

Este viernes será la única ocasión en que se proyectará “Frankenstein”, así que representa una oportunidad imperdible para disfrutarla con fanáticos del cine, amigos, pareja o familia.