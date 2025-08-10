Más Información

En uno de los escenarios más importantes y reconocidos a nivel mundial para espectáculos en vivo se recibió a , también conocido como el “rey del tex-mex”, quien zapateó, bailó y cantó como si hubiera sido su último día.

En su última presentación previa a su retiro, los asistentes llegaron desvelados y superaron charcos, baches y tormentas solo para ver al ídolo de toda una generación. Además, este fue su show de despedida, donde dijo adiós no solo a una etapa, sino a su vida en los escenarios.

Este sábado, más de 9 mil 700 fans de Bobby se dieron cita en el Auditorio Nacional de la (Cdmx). Luciendo sombreros, botas vaqueras bien boleadas y camisas de cuadros, los asistentes sacaron sus mejores pasos de cumbia.

Foto: César Olivares Fuentes / EL UNIVERSAL
Foto: César Olivares Fuentes / EL UNIVERSAL

Pulido trae sus éxitos a la capital

Como lo decía el nombre de su gira, “Por la Puerta Grande”, la estrella abrió su show con “Algún día”, canción que hablaba de los migrantes y del sueño americano de una vida de lujos, pero que recordaba que lo principal en la vida es el amor y “la buena amistad”.

“Se murió de amor”, segunda canción de su repertorio despertó sentimientos escondidos entre el público; algunos, llevándose la mano al pecho, cantaron con emoción e ilusión. Fiel a su estilo, Pulido Jr. bailó y emocionó hasta al más amargado.

Los primeros temas que levantaron al público de sus butacas fueron “Qué más te puedo dar”, “Vanidosa” y “Mónteme”, éxitos que con el tiempo le hicieron ganar su apodo de “Golden Boy”. Los invitados que tuvo este concierto, aunque pocos, marcaron un paso generacional.

Foto: César Olivares Fuentes / EL UNIVERSAL
Foto: César Olivares Fuentes / EL UNIVERSAL

¿Qué invitados tuvo el concierto de Bobby Pulido?

Dando paso a la nueva generación, Kevin Aguilar cantó “Te voy a amar” junto a Pulido. El ganador de La Voz Kids 2022, fiel a su estilo, bailó y dio lo mejor de sí, ganándose el cariño del público. Por otro lado, otro invitado de lujo iluminó el escenario.

Roberto “El Primo” Pulido, su padre, fue otro de los invitados estelares. Ambos cantaron “Cuida bien a tu mamá”, dedicada a Diana Montes, abuelita de cuatro nietos. Además, su hijo le dedicó “Contra el tiempo”, donde ambos compartieron un trago en medio del concierto.

Junto al cantante Víctor García, interpretó “Otra vez”, canción que inicialmente había sido ofrecida a Bobby Pulido, pero que él rechazó, algo que reveló esa noche ante el público en su último show. Como última carta sorpresa apareció Santa Fe Klan, quien cantó “Por mi México”.

¿Cuál fue el setlist del show?

En la lista de canciones destacaron canciones de todas sus épocas como artista, tales como:

  • “Algún día”
  • “Se murió de amor”
  • “Qué más te puedo dar”
  • “Vanidosa”
  • “Mónteme”
  • “Te voy a amar” (Kevin Aguilar)
  • “La rosa”
  • “Cazador”
  • “Cantarle a ella”
  • “Cuida bien a tu mamá” (Roberto “El Primo” Pulido)
  • “Contra el tiempo”
  • “Obsesión”
  • “Te vi partir” (Roberto “El Primo” Pulido)
  • “Le pediré”
  • “Llegaste a mi vida”
  • “Otra como tú”
  • “Zona de peligro”
  • “Permaneces en mí”
  • “Otra vez” (Víctor García)
  • “Ojalá te animes”
  • “Se me antoja”
  • “Cindy don’t know”
  • “La plancha”
  • “Margarita”
  • “Por mi México” (Santa Fe Klan)
  • “Celoso”
  • “Desvelado” (Kevin Aguilar y Santa Fe Klan)
  • “Enséñame”
  • “A tu lado”
Foto: César Olivares Fuentes / EL UNIVERSAL
Foto: César Olivares Fuentes / EL UNIVERSAL

“Vive todos los días”; Bobby finaliza su show entre aplausos y abrazos del público

En todo el show el cantante de regional mexicano no paró de sonreír y saludar a los fans, además, subió a una fan al escenario durante los últimos minutos de su concierto.

Al grito de “Una más, una más”, los asistentes pidieron una última canción y fiel a su público Bobby Pulido cantó “Vive”, donde muchos se levantaron para bailar este tema que representa lo que fue la estrella del tex-mex que trascendió en el regional mexicano y que seguirá inspirando a futuros talentos a través de sus temas.

