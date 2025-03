La impuntualidad de Shakira en el arranque de sus conciertos en Ciudad de México tiene a disgusto a muchos de sus fans, que aunque salen felices del show, reconocen que esperar hasta casi dos horas para que arranque el espectáculo de la colombiana es demasiado, así que una de sus colegas y fans, María José le hizo una especial recomendación.

Resulta que la exintegrante de Kabah asistió con su hija a uno de los conciertos de Shakira, pero como ha iniciado con sus shows tarde, la cantante de 49 años le pidió, de manera sarcástica, que por favor ahora sí fuera puntual porque al otro día su hija tenía que levantase temprano para ir a la escuela.

"Querida Shakira amiga mía, por el anillo que nos une quería pedirte si podías empezar tu concierto de mañana 8:30, a más tardar 9 porque todos los niños van a la escuela al día siguiente y mi hija también", comenzó diciendo.

La Josa compartió que al concierto irían también las amigas de su hija y que tenían que ir al Planetario al otro día, por lo que si comenzaba tarde todo se iba a retrasar e iba a ser muy complicado que las niñas se quisieran despertar a las 6 de la mañana.

"Si acabamos 12:20 vamos a llegar 1:30 a la casa y pues 6 de la mañana va a estar medio imposible, por fa , ¿puedes empezar a las 8 de la noche?", pidió María José a la Shaki.

Cibernautas se lanzan contra María José

Aunque algunos cibernautas coincidieron con la petición de María José para que Shahira inicia sus conciertos a tiempo, muchos se lanzaron en su contra porque le recordaron ocasiones en las que supuestamente ella no ha empezado sus shows a tiempo, además, criticaron que niños vayan a los conciertos.

"No entiendo porque llevan a conciertos a niños. Cada quien en su etapa. Los niños solo se saben la canción de moda que era en tik tok y ya. Y luego los cargan en los hombros todo el tiempo y no nos dejan ver. Neta papás no hagan eso. Son niños no adolescentes. Ya vendrá el momento de ellos". "Si no quiere que pierda clases no la lleves al concierto mejor". "Y a ti Josa en un Palenque te espere una hora, así que no estés de ridi". "Jajaj esa ni tu te la crees mana , ni tu empiezas a tiempo". "¿Y usted empieza a tiempo como para pedirle eso a Shakira?", se lee entre los múltiples comentarios en redes.

Luego de que María José recibiera múltiples comentarios atacándola, compartió un segundo video en el que pide al público que se tranquilice, pues fue una petición sarcástica la que hizo.

En redes se hizo viran un video en el que una fan lamentó no poder ver a Shakira en acción porque tras estarla esperando por dos horas, se tuvo que ir porque su hija ya no aguantaba.

Después del primer show de "Las mujeres ya no lloran" en el Estadio GNP, Shakira ofreció una disculpa a sus fans por haber comenzado tarde, alegó que se en ese primer concierto se trató de una confusión en el horario de arranque, y aunque prometió que esa situación no volvería a pasar, ha seguido ocurriendo en los conciertos posteriores.

