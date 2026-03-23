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Para Sara Ángel, haber crecido en Estados Unidos, rodeada de ritmos pop como los de Billie Eilish o Justin Bieber, no significó alejarse de sus raíces.

La hija de Gustavo Ángel, exintegrante del grupo Los Temerarios, y de Priscila, de Priscila y sus balas de plata, encontró en esa mezcla una oportunidad para construir su propio sonido dentro del regional mexicano.

“Yo agarro inspiración de muchos artistas y de muchos géneros, y eso se refleja en mi música, porque me gusta mucho hacer estas fusiones”, dice la joven de 23 años.

A sabiendas de que vendrían las comparaciones con sus padres, Sarah afirma que decidió abrirse paso con un estilo propio y apostando por contar sus propias historias.

“Yo crecí con el regional mexicano y me di cuenta que muchas de las historias que se cuentan a través de este género son desde la perspectiva del hombre y ahora cuento mi experiencia como mujer”, explica.

Con su sencillo “Hoy te saco Dmv”, que nació en un campamento de composición en Nashville, Sara busca reflejar esas vivencias personales.

“Empezamos a compartir historiasde cómo estábamos, cosas que nos habían pasado y empecé a tocar la guitarra y la letra solo fluyó”, cuenta Sara, quien grabó recientemente el videoclip de este tema en Monterrey.

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