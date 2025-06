Sandra "Sandy" Vale evita hablar de la presunta agresión que habría cometido su hijo, Leonardo García, en su contra, luego de que se filtraran una serie de audios, que aparentemente le pertenecen, en los que narra que, supuestamente, el actor habría mantenido un cuchillo, cerca de su cuello, por alrededor de más de dos horas.

La semana pasada, la revista "TVNotas" publicó una nota relacionada a Leonardo, uno de los dos hijos varones de Andrés García (QEPD), la que sugería que el también actor había agredido a su madre físicamente, luego de estar bajo los efectos de alcohol y de presuntas sustancias ilícitas.

La revista, que se entrevistó con un supuesto conocido de la familia, indicó que, aunado al estado en que Leo se habría encontrado, se habrían sumado los aparentes ataques de ira que padece, desencadenando una reacción sumamente violenta contra su madre.

Ese episodio -afirman-, habría tenido lugar años atrás, cuando su padre, don Andrés García, aún seguía vivo, por lo que, cuando el primer actor se habría enterado del proceder de su hijo contra su exesposa, le habría disparado para causarle un susto.

Al poco tiempo de que "TVNotas" diera a conocer esa información, tanto Vale como su hijo menor negaron las aseveraciones de la publicación, lo que produjo la difusión de unos audios que se asegura que es la voz de Sandy, relatando el momento en que Leonardo habría tratado de acuchillarla.

Esto se escucha en el audio:

"Falló, no me apuñaló en el estómago, estuvo cerca de quitarme la vida con ese cuchillo en la garganta, ocurrió en la habitación de abajo; él nunca me dijo ´lo siento´, yo ni siquiera podía comer, estaba temblando, llorando, toda sangranda y él lo ignoró, ahora dice que no hizo eso, y yo le digo, ´¿no te acuerdas que mantuviste el cuchillo en mi cuello por más de dos horas?´, él dice que no puede acordarse, pero yo estoy muy segura de que son patrañas, claro que se acuerda".

Ante esta situación, "Ventaneando" fue en búsqueda de Sandy a su casa en Acapulco.

Cuando Sandy vio a una reportera acercarse a ella, mientras conducía su automóvil, se detuvo, pero al escuchar que sería cuestionada acerca de los rumores sobre su hijo, siguió la marcha del vehículo inmediatamente.

"No, (tengo) nada (que decir), no, no, no", repitió insistente.

El medio esperó el regreso de Sandy a su hogar, luego de permanecer unas horas en el supermercado, pero ella siguió negándose a hacer cualquier tipo de declaración.

Vale pidió a una mujer, que trabaja con ella en su casa, que cerrase la puerta de su auto, cuando se percató que era grabada desde la puerta de atrás.

Para evitar más cuestionamientos, dejó las bolsas de despensa en medio de la calle, las cuales, luego fueron levantadas por una de las señoras que trabaja con ella.

