A pocos meses de celebrar 11 años de matrimonio, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne disfrutan de un viaje muy especial por Asia, que fortalece aún más su segunda oportunidad en el amor. En esta ocasión, no están solos, pues su hijo Andrés los acompaña para compartir juntos experiencias inolvidables.

A través de sus redes sociales, la pareja anunció hace unas semanas: que iniciarían su recorrido por el continente asiático, comenzando en Japón. Allí exploraron ciudades como Kioto y Tokio, esta última reconocida por su modernidad.

Japón es el país favorito de Sandra Echeverría. Foto: Instagram oficial.

Sandra compartió su emoción al visitar Universal Studios Japan en Osaka, donde se sumergió en el mundo de “Harry Potter”. En un video, se puede ver a Andrés fascinado mientras observa los animatrónicos en movimiento.

Andrés disfrutando de una experiencia en el mundo de "Harry Potter". Foto: Instagram oficial.

Lee también: Lo que Facundo le hizo Aldo de Nigris en "La casa de los famosos" enciende los ánimos de Poncho: "¡se pasaron con su bromita!"

Además, disfrutaron de encuentros con animales exóticos como un capibara y un puercoespín, y degustaron platillos tradicionales como arroz, gyozas y caldos. También visitaron Takayama, un lugar con más de 1400 años de historia que parece detenido en el tiempo con sus casas de madera y sake artesanal, tal como lo describió Sandra.

Foto: Instagram oficial.

Foto: Instagram oficial.

Aunque Andrés fue protagonista en muchas imágenes, Sandra y Leonardo también posaron juntos, sonrientes y abrazados. Los paisajes verdes y la arquitectura típica de las regiones se mezclaron con la historia presente en cada rincón.

Foto: Instagram oficial.

Japón no fue el único destino; la familia continuó su aventura rumbo a China. En Beijing, su primera parada, quedaron maravillados con el “jardín de brillo perfecto”, ubicado en el Palacio de Verano. Compartieron una hermosa postal familiar bajo el sol de verano que acompañaron con la descripción: “El palacio de verano, en pleno verano”.

Foto: Instagram oficial.

Foto: Instagram oficial.

Lee también: Leticia Perdigón reza y prende veladoras por la salud de Yolanda Andrade: "le pido a Dios que nos haga ese milagro"

Para Sandra, Japón siempre ha sido su país favorito y, aunque ya había tenido la oportunidad de visitarlo con su hijo, regresar en familia representó una experiencia muy especial.

El sol vuelve a salir

A pesar de que ahora se les ve felices y enamorados, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne han atravesado momentos difíciles en su relación, pero han sabido superarlos con éxito.

En noviembre de 2022, Sandra confirmó su separación de Leonardo, y en junio de 2023 revelaron que intentaron reconciliarse, aunque no funcionó. Sin embargo, el 16 de mayo de 2024 anunciaron que retomaban su relación y celebraron su décimo aniversario de bodas en octubre.

Lee también: La química entre Elaine y Aaron se hizo notar en la fiesta de "La Casa de los Famosos México"

Ambos han expresado su deseo firme de envejecer juntos. “Llevo amando a Leo desde hace 12 años, desde que lo conocí me enamoré perdidamente y es el amor de mi vida. Hoy lo amo aún más que hace 12 años”, confesó Sandra en el programa ‘Hoy’.

Por su parte, Leonardo comentó a TV Notas que han acudido a terapia para cuidar su relación y que están comprometidos a mantenerla sana: “Quiero envejecer con Sandra. Hay que entregarse con todo el corazón, y si no funciona, dejarlo ir con amor. Pero es un día a la vez, buscando construir la mayor parte del tiempo con felicidad y calidad. La esperanza es lo último que se pierde”, concluyó.