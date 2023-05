Salma Hayek enloquece a sus seguidores tras aparecer bailando salsa en bata de baño

Se dice que puedes salir de México, pero México nunca saldrá de ti y la actriz veracruzana, Salma Hayek, es una de las personas que ha demostrado esto.

Recientemente, la famosa celebró haber llegado a los 24 millones de seguidores en Instagram, por lo que fiel a su alma latina, demostró su felicidad bailando salsa, mientras lucía una bata de baño, lo que provocó la euforia de algunos de sus seguidores.

Fue en su perfil de Instagram donde posteó el curioso momento, pues compartió un video en el que al ritmo de "Idilio" de Willie Colón, sacó sus mejores pasos y se movió a lo largo de una habitación a la par que otra persona trataba de imitarla.

Captura.

En el clip se alcanza a percibir que la famosa, que estaba a medio peinado y maquillaje, se baja de su silla para hacer sensuales movimientos y dar algunas vueltas.

Asimismo, en otro extracto del video, se observa que “censuran” su pecho, en dos ocasiones, ya que al parecer su bata se afloja por el tremendo baile.

A pesar del pequeño incidente, la actriz de “Son como niños” siguió desplazándose en su camerino sonriente.

El material audiovisual estuvo acompañado de unas tiernas palabras para sus fanáticos: "24 millones de seguidores, 24 millones de razones para sonreír. ¡Gracias a todos por acompañarme en esta aventura! No puedo contener mi emoción y agradecimiento", expresó.

Tras esto, sus seguidores aplaudieron el baile y hubo uno que otro que le hizo “atrevidas” confesiones.

“Odio la censura”, “Estimada Sra. Con todo respeto me gustaría comentarle que usted fue el primer y mi más perdurable sueño erótico de juventud. Ahora me doy cuenta que no sólo fue debido a sus incomparables atributos físicos. Sino en buena parte fue responsable su increíble flow”, “Hay algo mal en este vídeo, se ve borroso”, “Te deshaces de la censura y tendrías otros 24 millones de seguidores”, se leyó.

“La sangre latina nunca se va de uno por más años que lleves fuera de tu país”, “El ritmo de una mexicana”, “Divina Salma”, “Las latinas pueden convertir cualquier cosa en una fiesta ¡Felicidades por 24 millones!”, “Salma es mi animal espiritual”, también escribieron.

