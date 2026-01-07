Más Información

Juan Carlos Rulfo: "El mundo no ha evolucionado mucho desde la muerte de mi padre"

Hallan en Marruecos restos humanos de 773 mil años clave para entender el origen del Homo sapiens

El Premio Nadal reconoce a David Uclés por "La ciudad de las luces muertas"

Arte sobre el mundo artificial e identidades

Librerías en jaque: cerrar o volverse centros culturales

Museo de Antropología alcanza los 5 millones de visitantes en 2025

La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot fue enterrada este miércoles en la turística localidad de Saint-Tropez, en una ceremonia "sencilla", como quería la artista, icono del cine, defensora de la causa animal y conocida por sus comentarios polémicos.

En la misa que dio comienzo a las exequias, en Nuestra Señora de la Asunción, con el féretro de la intérprete recubierto de mimbre, estuvo presente su hijo, con quien mantenía una relación complicada, así como personalidades conocidas entre ellas la líder de extrema derecha Marine Le Pen.

Tras la ceremonia religiosa, un coche fúnebre trasladó el féretro al cementerio junto al mar de la glamurosa localidad de la Costa Azul francesa, donde B.B., como se conocía a la actriz, fue inhumada en un acto privado al que asistieron familiares y amigos cercanos.

Cientos de flores y fotografías adornaron la última morada de la actriz francesa. Foto: EFE
La misa fue "muy sencilla, como ella, en realidad", dijo la actriz Chantal Ladesou, presente en la iglesia. "Cuando vimos entrar el féretro de paja, nos dijimos: es Brigitte, claro". "Fue muy emotivo, porque creo que había hecho su elección antes de morir y hoy no tenía a su alrededor más que gente a la que ella quería y que la quiere".

En el puerto, un millar de personas se congregó ante una pantalla gigante que retransmitía la ceremonia bajo un frío glacial. Uno de ellos mostraba una pancarta donde se leía "Los animales le dan las gracias a Brigitte Bardot".

En la iglesia estuvo presente su único hijo, Nicolas-Jacques Charrier, de 65 años, que hizo colocar una corona de mimosas con la inscripción "para mamá".

Su venida desde Oslo, donde vive con sus hijas y nietas, fue una incógnita hasta el último minuto a raíz de las relaciones distantes que tuvo con su madre, quien dijo carecer de instinto maternal y lo dejó con su padre, Jacques Charrier, fallecido en septiembre.

