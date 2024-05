Rompimiento entre Rafa Mercadante y su esposa, enrarecido por las declaraciones de ambos

Hace unos días, Elda María, esposa de Rafa Mercadante, dio a conocer que su matrimonio con el conductor se había acabado y aunque no quiso dar detalles, su publicación causó extrañeza por las aparentes indirectas que incluye. Por su parte, el presentador de TV ha hecho una serie de comentarios que han alimentado los rumores de que su relación terminó en una situación muy crítica.

En su post, la joven se refirió a Mercadante como "señor Rafa", lo que ha llamado la atención, debido a que comúnmente no es la forma en que una persona se referiría a quien fuera su esposo por varios años.

Eso no fue todo, Elda María escribió que, a raíz de la separación, su familia -conformada por ella, su pequeña hija Isabela y Mercadante- se reducía sólo a dos integrantes.

Rafa Mercadante y Elda María, celebrando el primer cumpleaños de su hija Isabela. Foto: Instagram

"El día de hoy nuestra familia se redujo a dos personas, mi hija y yo, estamos felices y estaremos bien (...), agradezco al señor Rafa por darme el mejor regalo, que es la vida de mi hija, él y yo ya no tenemos una relación, se transformó por circunstancias de la vida", escribió.

"Siento que lo que pasé fue necesario para reconciliarme con quien soy, para revisar mis estándares, para aprender a estar conmigo, somos una vez en la vida, por eso no gastes palabras en quienes no las lee, no uses palabras en quienes escucha, no busques afecto en quien no lo conoce", profundizó.

Elda María también likeó un comentario de uno de sus contactos que expresaba:

"Si es por tu salud mental, qué bueno, a ti y a tu hija, Rafa aparenta tener un carácter muy explosivo, agresivo y temperamental".

A raíz de sus declaraciones, "Venga la alegría" contactó a Elda, quien se negó a dar detalles del suceso que detonó la separación de su esposo, sin embargo, destacó que se trataba de una situación muy delicada, que la orilló a tomar la decisión de que Mercadante abandonara la casa familiar.

"Es algo superfuerte, mi familia me dijo qué hacer, yo le hice caso, estoy asesorada por un abogada y me dijo que lo mejor es que él se saliera del hogar, que él tomara sus cosas", indicó.

También se le encrecotó la voz, al reconocer que, por lo sucedido, ya no podría continuar su relación con el conductor de "La rueda de la fortuna".

"Lo que me duele es que, por circunstancias, ya vamos a estar separados".

E, inmediatamente, afirmó que ya no tenía deseos de reanudar su matrimonio con Mercadante.

"Yo ya no quiero estar con él, primero quiero sanar, estoy yendo a terapia para estar bien, yo lo perdono para tener paz", expresó.

También destacó que consideraba que Rafa era un gran ser humano, por lo que nunca propiciaría una confrontación entre él y la hija que comparten.

"Estoy muy triste de verdad, no quiero llorar, he estado fuerte por mi hija, ¿sabes?, nunca le voy a hablar mal de su papá, al contrario, su papá es maravilloso, su papá es una persona increíble y quiero que tenga ese recuerdo de él", ahondó.

Rafa Mercadante y Elda María llevaban tres años de matrimonio. Foto: Instagram

También confió que, esa misma tarde, el padre de su hija la visitó para solicitarle que le permita ver a su hija, aunque también le aclaró que, para él, el amor entre los dos ya no existía.

"Hoy vino a hablar, me dijo: ´-Yo ya te enterré, me quedo con lo mejor que me diste, lo único que vengo a hablar es que me dejes ver a Isabela´", relató.

Y aunque Elda María planteó un panorama civilizado, Mercadante ya expresado que pronto saldrá a hablar de su versión de los hechos.

Esto ocurre luego de que, anoche, compartiera una historia en sus redes sociales donde sugería que la persona que descuidó la relación fue su ex.

"No mam*s, juraría que es al revés... pero como no tengo lacha, no voy a opinar...", escribió.

Cabe destacar que, hace unas semanas, en el canal de YouTube de Kadri Paparazzi, el reportero denominado como "Chacal" contó una anécdota que habría tenido lugar, cuando el servicio de UBER llegó a México, motivo por el que comenzó a trabajar conduciendo su automóvil.

De acuerdo con sus declaraciones, una noche Rafa Mercadante y un acompañante subieron a su vehículo y le solicitaron que los llevará a un bar donde se ejecutan danzas eróticas; "Chacal" estimó que tanto el conductor como su amigo lucían pasados de copas.

También destacó que dicha situación había tenido lugar hace más de un lustro, época en la que desconocía si Elda y Rafa ya eran pareja.

