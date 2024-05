Documental sobre Aaron y Nick Carter revela oscuros detalles de la vida de los cantantes

En la década de los 2000, los hermanos Nick y Aaron Carter gozaban de gran fama y éxito, el primero por formar parte de los Backstreet Boys, una de las boyband más importantes del momento; mientras que el segundo por su prometedora carrera como cantante juvenil.

Sin embargo, detrás de lo que parecían dos vidas perfectas, se encontraban serios problemas familiares y oscuros secretos que no sólo les arrebataron sus oportunidades dentro de la música, sino que terminaron con la vida de uno de ellos.

Estos misterios fueron revelados en la nueva serie de Discovery "Fallen idols" ("Ídolos caídos") que se estrenó hace unos días y puede verse a través de Max.





La serie documental se estrenará a finales de mayo. Foto: Instragram.





La tragedia de Aaron con las drogas

Uno de los demonios más grandes de los Carter (no sólo Nick y Aaron) fue el abuso a las drogas , y es que tres de los cinco hermanos murieron por culpa de éstas. Leslie Carter falleció en 2012 a causa de una sobredosis, Aaron fue encontrado sin vida en su casa tras inhalar un gas y consumir sedantes, y Bobbie Jean murió el año pasado por una intoxicación con fentanilo.

Según información revelada por la producción de Discover, la relación entre Aaron y las sustancias inició en su adolescencia; incluso, Jen, una amiga de la familia aseguró que en varias ocasiones el cantante robó medicamentos controlados de su padre y, poco a poco, sus problemas fueron haciéndose más fuerte.

"Aaron me dijo que irrumpiría en la caja fuerte de Bob para conseguir Xanax. No me sorprendió”, dijo la mujer. “Encontré esas latas de aerosol alrededor del complejo y descubrí que Aaron las estaba usando para drogarse. Recuerdo haber tenido una conversación con Jane (madre de Aaron) al respecto. No sé qué pasó después de eso, pero nada cambió”, agregó.

Lo peor, es que el padre de Aaron, Bob Carter, habría consumido drogas junto con el joven, esto de acuerdo con la revelación de John Spaulding, sobrino de Jane: “Aaron estaba inhalando pintura con su papá. No sé cómo Bob llegó a eso y a hacer eso con su hijo”, afirmó.

La docuserie también habló sobre una amenaza de suicidio de Aaron, cuando la familia entera se fue de vacaciones dejándolo solo en Nueva York, mientras se presentaba en un musical de Broadway.

Los hechos fueron presenciados por el entonces mánager del joven, Mark Giovi: “Estaba muy enojado con su familia. Luego tomó un cuchillo y se lo puso a un lado de la cabeza y todos dijimos: 'Amigo, ¿qué estás haciendo?'”, recordó. La situación no pasó a mayores gracias al guardaespaldas de Carter: "Ese fue uno de los momentos más aterradores que he tenido trabajando para Aaron. Nick habló con él por teléfono, pero sus padres no vinieron a verlo después de eso”.





Aaron Carter murió en noviembre del 2022. Foto: Instagram





Las acusaciones de abuso contra Nick

Pero Aaron no es el único con secretos oscuros. En los últimos años su hermano mayor, Nick ha sido señalado en al menos cuatro ocasiones de abuso sexual y aunque, hasta el momento las demandas en su contra han sido desestimadas, las presuntas víctimas se sostienen.

Una de las mujeres que acusó a Carter fue la cantante Melissa Schuman, quien asegura que carter la agredió en 2003 en su departamento, pero no fue sino hasta 2017 cuando inició un proceso en su contra.

La peor parte de todo, según Schuman, fue la avalancha de acoso que recibió después de hacer público su caso que llegó contemplar quitarse la vida después de que filtraron su teléfono dirección.

"El acoso fue tan intenso que fue malo para mí y mi familia; quiero decir, llamé a una línea directa de suicidio. Me sentí tan abrumada y tan sola". confesó durante la entrevista.

Pero este no es el único testimonio contra Carter. Kaya Jones, exintegrante del grupo The Pussycat dolls y expareja de Nick, calificó al Backstreet boy como un hombre celoso, controlador y con problemas de ira, pues aunque nunca llegó a golpearla, tenía arranques durante las peleas.

“Una vez me rompió el teléfono, en una rabieta de niño”, alega. “Él quería salirse con la suya y eso es todo. Simplemente no podía creer lo lejos que llegó”.









La gota que derramó el vaso, para Jones, fue una propuesta indecorosa que Nick le hizo y que ella, simplemente, no pudo tolerar.

Ese día, contó. llegó a la casa que ambos compartían y encontró a Carter viendo videos para adultos. Aunque ella le pidió que apagara el monitor, él supuestamente le pidió algo tan desagradable que causó la ruptura:

“Nunca lo he repetido en mi vida. Lo que me pidió fue cruzar la línea. Eso para mí fue como: 'no puedo estar con esta persona'. Mi corazón estaba roto. Recuerdo que cuando lo dejé, me dijo: 'Si quieres lastimarme, yo te lastimaré'”.

Sobre las acusaciones legales, Nick y sus abogados las han rechazado en varias ocasiones, pero sobre lo mostrado en el documental; hasta el momento, ni él ni nadie de la familia Carter ha hablado al respecto.





Nick ha negado los señalamientos en su contra, incluso emprendió acciones legales contra una de sus presuntas víctimas. Foto: Instagram.





