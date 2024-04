Acusaciones contra Nick Carter y la muerte de Aaron protagonizan el nuevo documental de Discovery

Nick Carter y su fallecido hermano, Aaron Carter, y las polémicas que envuelven a estas exestrellas juveniles, serán los protagonistas de la nueva serie documental de Discovery, misma que llevará por título "Fallen idols" (ídolos caídos).

De acuerdo con información de la revista "Variety", y tras el rotundo éxito que obtuvo con “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, el canal estrenará una nueva serie en la que ahondarán en las acusaciones de abuso sexual que enfrenta el integrante de los Backstreet Boys, así como los problemas de adicciones y la muerte del menor de los Carter.

"'Fallen Idols' explora el lado oscuro de la fama y la tensa dinámica familiar, pero también los intensos desafíos que enfrentan los acusadores de celebridades e íconos de la cultura pop en el mundo moderno de hoy", explicó la cadena en un comunicado oficial donde dieron algunos detalles sobre la serie.









Según el medio, al igual este documental contará con testimonios de varios de los involucrados, entre los que destacan las tres mujeres que denunciaron a Nick, así como el de un miembro anónimo de la familia, además de la participación de Melanie Martin, exprometida y madre del hijo de Aaron.

Fue en 2017 cuando la cantante, Melissa Schuman, acusó a Nick de haberla agredido sexualmente a través de un video que compartió en las redes sociales; sin embargo, no fue sino hasta 2023 cuando decidió llevar su caso hasta los tribunales.

Pero esta no sería la única vez que Carter sería señalado por un presunto delito de índole sexual. En 2022, Shannon Ruth, una mujer con autismo aseguró haber sido víctima de abuso a manos del cantante, esto después de un concierto que la famosa banda ofreció en Tacoma, Washington, en 2021.





La serie documental se estrenará a finales de mayo. Foto: Instragram.





Por si esto fuera poco, una tercera mujer, quien ha preferido mantenerse en el anonimato, afirmó que fue violada por Nick cuando apenas tenía 15 años y presentó una demanda en su contra.

Carter ha negado todas estas acusaciones y, hasta el momento, no ha sido condenado por ninguno de estos presuntos delitos.

Respecto a Aaron, su hermano menor, en noviembre del 2022 fue encontrado sin vida en la bañera de su casa, en Los Ángeles. Después de varias semanas de investigaciones, el forense del condado dictaminó que el cantante había muerto por ahogamiento accidental, después de ingerir difluoroetano, un ingrediente utilizado en latas de aire comprimido, y grandes cantidades de Xanax (un sedante).

Antes de su muerte, Aaron reveló que padecía múltiples problemas de salud mental; además luchó contra el abuso de sustancias y perdió la custodia de su hijo por violencia doméstica.





Tras la muerte de Aaron Carter, la policía encontró latas de aire comprimido en la habitación del cantante





"Fallen idols: Nick y Aaron Carter" estará dividida en cuatro entregas que se transmitirán los próximos 27 y 28 de mayo.

