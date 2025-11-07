Más Información

se ha pronunciado en favor de la y su decisión de otorgar asilo político a , exprimera ministra peruana, durante el gobierno de Pedro Castillo, pese a que ese respaldo supusiera la ruptura entre las relaciones diplomáticas de nuestro país y Perú, para el músico ha sido una determinación digna de admirar y reconocer.

A través de su cuenta de Instagram, el exintegrante de Pink Floyd dedicó un video a la representante del ejecutivo, aplaudiendo el hecho de que Sheinbaum abriera las puertas de la embajada de México, en Lima, a Chávez, que se encuentra en calidad de presunta responsable del delito de rebelión y conspiración.

"Segunda taza de café, seis de noviembre, bravo Claudia Sheinbaum, presidenta de México, bravo por darle asilo político a Betssy Chávez, quien debería ser la primera ministra de Perú en ese momento", dijo a sus más de un millón de seguidores.

Lee también:

El también activista expuso su sentir, refiriéndose a los intereses comerciales y económicos que Estados Unidos tendría sobre Perú que, desde el autogolpe de estado de Pedro Castillo, en diciembre del 2022, ha sido gobernado por Dina Boluarte -hasta octubre pasado- y, ahora, José Jerí que, dentro de su mandato, han sostenido acuerdos estratégicos con EU en temas de seguridad y comercio.

"Si no fue por el litio y los gringos, robando el litio de su país, un régimen pro estadounidense en Lima, en Perú, donde la clase dominante ha eludido la democracia, en ese hermoso país y se lo están dando a la empresa estadounidense de litio, seamos completamente claros sobre lo que está pasando" dijo Waters.

Las tensiones entre México y Perú se remontan al primer asilo político que, durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, otorgó a la familia de Castillo, en 2022 y que, en esta ocasión, con el apoyo a Chávez conllevó la fractura de la relación diplomática -pero no consular- de ambas naciones.

Lee también:

El músico británico refrendó su apoyo al pueblo peruano y, agradeció -reiterativamente- a Sheinbaum:

"Así que apoyamos al pueblo de Perú en su lucha contra la invasión a su país, por parte de la empresa americana, así que muchas gracias, Claudia, y al pueblo de México por darle asilo y te levantas frente a esto, gracias Claudia Sheinbaum, eso es suficiente para esta mañana".

También hizo mención de Pedro Castillo, preso desde el 7 de diciembre de 2022, quien López Obrador consideraba el "presidente legal y legítimo".

"Dejen a Pedro Castillo fuera de la cárcel, imbéciles, él es el presidente electo de Perú, déjenlo gobernar el país, hasta que tengan otra elección, por supuesto, bien... Claudia mucha fuerza para ti, Betssy mucha fuerza para ti también".

