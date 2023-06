Roberto Palazuelos prepara reality show que “reventará ratings”

Su amistad desde la infancia con famosos del mundo del espectáculo y su habilidad para los negocios (especialmente la hotelería) son conocidas en Roberto Palazuelos, quien buscará conjuntar ambos mundos en un solo espacio: un reality show.

“Acabo terminar de trabajar con el Burro Van Ranking, acabo de estar con él en Argentina un buen ratote”, dijo en un corte de las grabaciones del programa de comedia Tal para cual.

No quiere adelantar, dice, hasta que esté más avanzado, pero está seguro de que resultará de esta producción que podría llamarse El hotel de los famosos.

“Es un estreno que viene, es un reality muy importante que va a reventar los ratings”.

Entre su grupo de amigos, además de Van Rankin, se encontraba Luis Miguel, a quien ha dicho no ve desde hace años.

¿Vas a ir a ver a Luis Miguel a sus conciertos?

“No, no voy a ir a verlo, yo ya me voy de México porque va a estar muy lleno, mucha gente, no me puedo meter a un lado así tan público”.

A Andrés García, a quien consideró en algún momento un papá tanto de él como de Luis Miguel, también dejó de verlo pero ha estado al tanto del testamento que se va a abrir y, dice, espera se cumpla la voluntad del actor fallecido en abril.

Incluso se especuló que El diamante negro estaría incluido en el documento.

“No, ese no es el testamento que van a abrir, el testamento que estaba a mi nombre no sé cómo llegó a manos de ellos (la familia de García). Es el testamento que me dejó Andrés a mí, en el que me nombra albacea y en el que repartía su fortuna entre todos sus seres queridos”.

Con la apertura del testamento, Palazuelos expresa que procederá legalmente en muchos aspectos, ya que resalta que don Andrés se casó dos veces, sin divorciarse, por lo que quien tendría mayor poder es Sandra Vale, porque con ella contrajo matrimonio por sociedad civil con bienes mancomunados.

Un diamante en la comedia...

En medio de sus negocios, Palazuelos ha encontrado su lugar también dentro de la comedia, género al que le apuesta de nueva cuenta al sumarse a la segunda temporada del programa Tal para cual, junto a Nacaranda y Nacasia, personajes interpretados por Consuelo Duval y Lorena de la Garza, con quienes ya había trabajado desde La hora pico.

“Siempre me ha gustado la comedia, también mi reality fue un poco de comedia, yo creo que con todas las cosas malas que pasan en el mundo es muy bonito hacer reír a la gente”.

El programa se estrenará por Las estrellas el 20 de agosto.