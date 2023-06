Testamento de Andrés García: Roberto Palazuelos explica lo que pasará con los bienes y los dos matrimonios del actor

Roberto Palazuelos informó que está a punto de abrirse el testamento de don Andrés García y advirtió a Margarita Portillo, viuda del actor que procederá hasta las últimas consecuencias ante cualquier irregularidad.

“Con la apertura del testamento vamos a empezar a proceder legalmente en muchísimos aspectos en materia agraria, en materia civil, no vamos a proceder en materia penal porque en realidad Margarita no comete un delito, quien cometió el delito fue Andrés, porque él sabía que no estaba divorciado; estaba mintiéndole a la autoridad jurisdiccional haciendo un matrimonio cuando ya tenía uno y no se valida, no.

“No tengo nada personal contra ella, pero con las investigaciones que traemos creo que tiene un problema muy serio porque el señor Andrés García jamás se divorció, el acta de Sandra Vale, es la primera en derecho, además Sandy está casada por sociedad conyugal por bienes mancomunados”.

El “Diamante negro” recordó que García se casó con las dos mujeres, pues con Margarita unió lazos en uno de los hoteles en Tulum de Palazuelos, pero bajo el régimen de separación de bienes.

“Yo creo que ella va a tratar de apurar a tratar de vender las cosas, yo le mando un mensaje a toda la gente que trate de compar algo de eso y lo que compren va para atrás, porque está viciado en nulidad absoluta.

“Andrés no podía heredar algo completo, que no le pertenecía, es decir: la sociedad conyugal marca que todo lo adquirido después del matrimonio es de los dos”, señaló Roberto Palazuelos en un foro de Televisa San Ángel, al término de grabar un capítulo del programa “Tal para cual”.

Aclaró que ambas actas de matrimonio son válidas, tanto el de Sandra, como el de Margarita hasta que sean invalidadas por una autoridad jurisdiccional, pero, dijo, la primera en derecho es la que prevalece, entonces consideró que es lo que va a terminar pasando.

Además opinó que el primer matrimonio es mucho más poderoso porque es sociedad conyugal, a pesar de que se llegó a mencionar de que hubo un divorcio en Estados Unidos, pero él comentó que en realidad nunca se concluyó.

“Aunque hubiese habido un divorcio, te podrías divorciar de la relación, pero una sociedad conyugal es una cosa paralela al matrimonio, es decir: somos socios en las propiedades, ningún juez de otro país tiene jurisdicción para decidir sobre bienes mexicanos.

“Entonces si es que hubiera sabido algo se tuvo que haber homologado y se tuvo que haber disuelto la sociedad conyugal, lo importante de aquí es que la sociedad conyugal está viva y la dueña de todo y la mitad es Sandy. En todo caso si Margarita fuera la heredera podría heredar la mitad nada más”.

En la casa de su viuda Margarita Portillo. Archivo: Armando Pereda Maldonado.

Apertura del testamento de Andrés García

De acuerdo con Roberto Palazuelos, Andrés García lo dejó a él como albacea para el testamento, es decir, la persona encargada de cumplir la última voluntad del actor fallecido y que repartirá la fortuna entre todos sus seres queridos.

Adelantó que falta muy poco para que se abra el testamento, lo cual se realizará en un evento privado, por lo que no se informará dónde se llevará a cabo, pues prefieren que sea secreto.

“No vamos a decir la fecha porque no queremos que haya prensa, ni que haya ninguna cosa, pero está a punto de abrirse en la ciudad de Acapulco, pero el asunto se va a poner ahí más delicado porque aparte de que Sany (Vale) es dueña de la mitad de todo (por el matrimonio bajo el régimen de bienes mancomunados), Andrés no podía vender nada sin la firma de ella”.

El actor comentó que en su momento Andrés García no recibió nada del dinero por las propiedades que se vendieron cuando él seguía con vida, como su castillo en Acapulco.

“Andrés se murió sin dinero porque lo robó el hijo de Margarita, esa es la realidad. (La herencia) Le tocaba a Andrecito, Leonardo, inclusive a Margarita, a Andrea nunca y creo que sí la debieron de haber incluido, porque Andrea sí lo quería mucho”.