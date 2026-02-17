Robert Duvall hablaba con la mirada. Su capacidad para conectar, desde el silencio y las emociones, le abrió la puerta en Matar a un ruiseñor y lo confirmó con El padrino.

Duvall, quien falleció ayer a los 95 años en su hogar en Virginia, Estados Unidos, era uno de los últimos actores a los que caracterizó el naturalismo (estilo teatral que busca reproducir la realidad con precisión). Contemporáneo de Gene Hackman, también prefería el bajo perfil y señalaba la cultura de la fama.

“En el mundo del cine muchos nombres de actores destellan con especial brillo, el de Robert Duvall es uno de ellos”, considera el crítico de cine José Felipe Coria.

Duvall elegía ser actor, no celebridad. Fotos: AP y cortesía

Su primera aparición en el cine fue en Matar a un ruiseñor, donde interpretó a Arthur “Boo” Radley, en 1962. Su expresividad bastó para ser inolvidable. Fotos: AP y cortesía

Lee también Hollywood reacciona a la muerte de Robert Duvall; famosos lo despiden en redes sociales

Como Tom Hagen, su papel de abogado de la familia Corleone en El padrino I y II (1972-1974), conoció la gloria y el suelo. El personaje refrendó su carrera, pero también cargó con este el resto de su vida.

“Con su trayectoria de más de seis décadas logró interpretaciones notables, sin embargo, nunca logró separarse de la sombra de Francis Ford Coppola (el director del filme).

“El personaje fue clave para mostrar el otro lado de la mafia, aquel que solo se sostiene en contratos, silencios y lealtades, todo totalmente calculado”, agrega Coria.

En los filmes de Coppola (1972 y 1974) interpretó a Tom Hagen, el abogado de la familia Corleone. Fotos: AP y cortesía

En 1979 dio vida a un teniente que inmortalizó la frase “Me encanta el olor del napalm por la mañana”. Fotos: AP y cortesía

Lee también ¿Dónde ver las películas de Robert Duvall en streaming?

En los siguientes años interpretó una diversidad de personajes, demostrando su versatilidad, y promovió el cine de autor.

Fue nominado siete veces al Oscar (ganó uno por Tender Mercies); también Globos de Oro y Emmys, pero batalló para lograr otro filme que le diera prestigio.

“Solo su carrera con Coppola y la única película que hizo con (George) Lucas THX 1138 destacan. Después de eso se volvió un actor estereotipado o más bien auto estereotipado, digamos, es una repetición, un clon de lo que él siempre hizo en El padrino”.

Con la llegada del nuevo siglo, Duvall experimentó en la dirección con Assassination tango, producción argentino-estadounidense.

Escribió, dirigió y protagonizó El Apóstol (1997), película personal sobre un predicador conflictivo. Fotos: AP y cortesía

Luciana Pedraza fue su última esposa, tenían el mismo día de nacimiento, con 41 años de diferencia y 21 de pareja. Fotos: AP y cortesía

Lee también Premios Oscar 2026: Lista completa de nominados

“Es una especie de película de vaca (sagrada) donde él se va a Argentina y se dedica, según esto, a matar gente allá, pero en realidad es una crónica de sus vacaciones”.

Su última actuación fue en The pale blue eye (2022).

Duvall contrajo matrimonio cuatro veces; no tuvo hijos biológicos.

Luciana Duvall, con quien se casó en 2005, lo acompañó en sus últimos momentos. “Para el mundo, era un actor ganador del Premio de la Academia, un director, un narrador. Para mí, lo era simplemente todo”.