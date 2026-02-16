El mundo del cine está de luto tras la muerte de Robert Duvall, ocurrida el domingo 15 de febrero, a los 95 años. Con una carrera que abarcó más de seis décadas, el actor participó en decenas de películas que hoy son consideradas clásicos y se consolidó como uno de los intérpretes más sobrios, intensos y profundamente humanos de Hollywood.

Ganador del Oscar y reconocido por su capacidad para dotar de complejidad emocional a personajes aparentemente contenidos, Duvall brilló en títulos como "Apocalypse Now" (1979), "Tender Mercies" (1983) y "Lonesome Dove" (1989), entre muchos otros.

A continuación, te decimos dónde ver algunas de sus actuaciones más memorables en streaming.

“El Padrino” y “El Padrino II”

En la icónica saga de Francis Ford Coppola, Robert Duvall dio vida a Tom Hagen, el consejero legal de la familia Corleone. Su personaje funciona como el eje moral y racional dentro de un mundo dominado por el poder, la herencia y la violencia.

Duvall aportó una dimensión única al retratar cómo el crimen organizado también se sostiene en contratos, silencios y lealtades calculadas. Dos películas imprescindibles para cualquier amante del cine.

Dónde ver: Netflix

“Apocalypse Now” (1979)

Ambientada en el caos de la guerra de Vietnam, Duvall interpreta al teniente coronel Kilgore, un militar tan carismático como perturbador. Aunque su aparición es breve, su presencia se volvió una de las más memorables de la historia del cine.

La cinta destaca no solo por su impacto visual, sino por cómo Duvall logró convertir a un personaje secundario en un ícono cultural que trascendió la pantalla grande.

Dónde ver: renta en YouTube

“The Apostle” (1997)

En este proyecto profundamente personal, Duvall interpreta a un predicador carismático que huye de su pasado mientras busca redención. Lejos de ser una película religiosa convencional, el filme es un retrato íntimo de la contradicción humana.

Escrita, dirigida y protagonizada por el propio Duvall, la historia sigue a Sonny Dewey, un predicador del sur de Estados Unidos que, tras cometer un acto violento, adopta una nueva identidad con la esperanza de reconstruir su vida a través de la fe.

Dónde ver: renta en YouTube, Prime Video y Apple TV

“Tender Mercies” (1983)

Aquí, Duvall encarna a Mac Sledge, un cantante de música country en decadencia, atrapado entre el alcohol, la fama perdida y una profunda soledad. Su vida da un giro cuando encuentra refugio en un pequeño pueblo de Texas, donde inicia una relación con una mujer viuda y su hijo.

La película muestra una de las actuaciones más íntimas y vulnerables de su carrera, papel que le valió el Premio Oscar a Mejor Actor.

Dónde ver: Prime Video (Estados Unidos)

