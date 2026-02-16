Hollywood despidió a una de sus más grandes estrellas: el actor, Robert Duvall murió este domingo a los 95 años de edad.

La noticia fue dada a conocer por la esposa del actor, Luciana, a través de un mensaje en redes sociales, donde reveló que pasó sus últimos minutos en casa y rodeado de su familia.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su casa, rodeado de amor y consuelo”, escribió. En el mensaje, Luciana también agradeció las muestras de apoyo y pidió privacidad en estos momentos tan duros.

Tras confirmarse la partida del actor, distintas figuras del espectáculo internacional hicieron uso de las plataformas digitales para dar el último adiós a Duvall y honrar su memoria.

Uno de los primeros en reaccionar fue Alec Baldwin, quien, visiblemente conmovido, publicó un video en Instagram en el que no solo se dijo sumamente afectado por la noticia; sino que elogió el talento de Robert.

"Duvall, por supuesto, ocupa un lugar muy inusual en mi vida. Cuando hizo "Matar a un ruiseñor", simplemente te destruyó. En su interpretación no usó ni una sola palabra y te deja atónito. Esas escenas con Duvall son simplemente impactantes", dijo.

Adam Sandler, quien compartió créditos con Duvall en la película “Hustle” (2022), lo recordó como uno de los mejores actores de todos los tiempos, además de resaltar su sentido del humor.

"Divertido como un demonio. Fuerte como un demonio. Uno de los mejores actores que hemos tenido", expresó.

Otra de las personalidades que rindieron tributo al histrión fue el escritor Stephen King. Muy a su estilo, el creador de novelas como "It", decidió recordarlo con una de las líneas más icónicas de Robert en el cine:

"Me encanta el olor del napalm en la mañana. Descansa en paz Robert Duvall", publicó haciendo referencia a la cinta "Apocalipse now".

Por su parte, el actor Robert Patrick compartió algunas de las últimas fotografías que se tomó junto a Duvall, con quien tenía una estrecha amistad; incluso lo llamó como su hermano.

"Extrañaré a Bobby. Siempre estaré orgulloso de haber interpretado a su hijo. Descansa en paz, hermano".

Joaquín Cosío, actor mexicano recordado por su papel del "Cochiloco", también dedicó unas emotivas palabras a Robert Duvall y lo describió como un ser humano sencillo y muy amable.

"Murió Robert Duvall. Un grande. Y como tal, amable y sencillo. Trabajé con él en “A night in old México”. Previo al nacimiento de mi hijo nos obsequió un conjunto de artículos para recién nacido. Qué suerte haberlo conocido".

